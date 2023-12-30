美國總統初選臨近　特朗普競選資格訴訟或致共和黨選情混亂

2024年是美國選舉年，目前距離美國艾奧瓦州（Iowa）共和黨黨團會議只有幾週時間，美國前總統特朗普（Donald Trump）的法律糾紛可能使共和黨內初選陷入混亂。



彭博社12月29日報道，一些選民為了阻止特朗普再競選總統而發起的法律挑戰，最終可能交給美國最高法院定奪，要求大法官們迅速作出裁決以平息法律糾紛的壓力已升溫。

緬因州民主黨籍州務卿貝洛斯（Shenna Bellows）12月28日宣布，特朗普涉及2021年國會騷亂，不具備參加2024年該州總統選舉共和黨初選的資格。緬因州是繼科羅拉多州後，第二個禁止特朗普參選的州屬。

貝洛斯說，她依據美國憲法第十四修正案第三款做出這一決定。這項條款規定，凡宣誓維護美國憲法的聯邦、州和地方官員，如介入暴動或叛亂，不得從事公職。

圖為美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2023年12月19日在艾奧瓦州滑鐵盧（Waterloo）出席競選活動。（Reuters）

特朗普面臨了來自全國各地選民的訴訟，按同樣的憲法條款指他沒有資格擔任公職。《紐約時報》報道，美國約有30個州訴諸法律，希望把特朗普排除在2024年總統大選之外，但其中多宗訴訟請求已被駁回。截至12月29日，仍有至少18個州的訴訟正在進行。

紐約大學（NYU）法學院布倫南司法研究中心（Brennan Center for Justice）主席瓦爾德曼（Michael Waldman）稱緬因州的裁決，為一場「史詩般的憲法對決」奠定了基礎。他說：「這給最高法院施加更大壓力，要求最高法院採取行動並做出決定。」「國家層面確實有必要對此進行說明。」

共和黨民調專家倫茨（Frank Luntz）說：「一個州做了這個決定是個偶然，兩個州做這個決定是一個趨勢。如果有第三個州加入，那就會有真的影響力了」。

圖為美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2023年12月19日在艾奧瓦州滑鐵盧（Waterloo）出席競選活動。（Reuters）

不過對於特朗普競選資格的質疑，並沒有削弱他在共和黨候選人中的絕對領先優勢。明晰政治網站（RealClearPolitics）的平均民調結果顯示，特朗普在全國範圍內的支持率領先最接近他的對手、佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）超過51個百分點；在艾奧瓦州和新罕布什爾州（New Hampshire），特朗普也是遙遙領先。

美國最高法院可能很快就會決定是否審理科羅拉多州最高法院的裁決。科羅拉多州共和黨人已要求大法官介入，預計特朗普自己也會提出上訴。

美國艾奧瓦州共和黨黨團會議（又稱預選會議）定2024年1月15日舉行，共和黨和民主黨的首場黨內初選1月23日在新罕布什爾州掀開序幕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

