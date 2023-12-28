美國密西根州最高法院駁回禁止特朗普參選案　與科羅拉多不同

美國前總統特朗普（Donald Trump）日前在科羅拉多州（Colorado）遭最高法院禁止參加總統初選，同類官司在其他州有不一樣裁決。身為關鍵搖擺州的密歇根州，其最高法院12月27日駁回該州4名選民提出的上訴，拒絕受理褫奪特朗普在當地初選資格的案件。由於地方裁決不一，令聯邦最高法院的決定變得更為關鍵。



與科羅拉多的案件一樣，密歇根州的4名選民亦援引「叛亂者禁令」、即美國憲法第14條修正案的第3條入稟，他們指2021年1月6日的國會騷亂屬於「叛亂」，而根據法例，曾宣誓支持美國憲法但後來參與叛亂的人，均禁止擔任公職。該4名選民認為，鑑於特朗普在國會騷亂扮演的角色，他無權參加該州明年2月27日的共和黨初選。

但密歇根州最高法院的法官27日表示，「不認為本法院應審查（選民）所提出的問題」，維持下級法院的裁決。特朗普在社交網站發文稱，法院的裁定等同否定民主黨把他剔出選票的企圖。代表選民的律師則認為，該項裁決屬程序性，且法院允許他們為明年11 月大選重提案件。

與科羅拉多州不同的是，密西根州的訴訟從未進入審訊階段，在初期已被法院以程序駁回。最初受理的法官認為，州法律未規定選務官員能審查總統初選參選人資格，並稱案件引發政治問題，不該由法院處理；上訴法院也維持駁回案件決定。

而對於科羅拉多州最高法院19日的裁定，特朗普已表明會向聯邦最高法院提出上訴。

雖然特朗普涉嫌企圖推翻 2020 年大選結果，已被聯邦和佐治亞州起訴，但他至今未被指叛亂罪。