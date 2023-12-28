美國密西根州最高法院駁回禁止特朗普參選案　與科羅拉多不同

撰文：蕭通
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美國前總統特朗普（Donald Trump）日前在科羅拉多州（Colorado）遭最高法院禁止參加總統初選，同類官司在其他州有不一樣裁決。身為關鍵搖擺州的密歇根州，其最高法院12月27日駁回該州4名選民提出的上訴，拒絕受理褫奪特朗普在當地初選資格的案件。由於地方裁決不一，令聯邦最高法院的決定變得更為關鍵。

與科羅拉多的案件一樣，密歇根州的4名選民亦援引「叛亂者禁令」、即美國憲法第14條修正案的第3條入稟，他們指2021年1月6日的國會騷亂屬於「叛亂」，而根據法例，曾宣誓支持美國憲法但後來參與叛亂的人，均禁止擔任公職。該4名選民認為，鑑於特朗普在國會騷亂扮演的角色，他無權參加該州明年2月27日的共和黨初選。

但密歇根州最高法院的法官27日表示，「不認為本法院應審查（選民）所提出的問題」，維持下級法院的裁決。特朗普在社交網站發文稱，法院的裁定等同否定民主黨把他剔出選票的企圖。代表選民的律師則認為，該項裁決屬程序性，且法院允許他們為明年11 月大選重提案件。

與科羅拉多州不同的是，密西根州的訴訟從未進入審訊階段，在初期已被法院以程序駁回。最初受理的法官認為，州法律未規定選務官員能審查總統初選參選人資格，並稱案件引發政治問題，不該由法院處理；上訴法院也維持駁回案件決定。

而對於科羅拉多州最高法院19日的裁定，特朗普已表明會向聯邦最高法院提出上訴。

雖然特朗普涉嫌企圖推翻 2020 年大選結果，已被聯邦和佐治亞州起訴，但他至今未被指叛亂罪。

特朗普施壓密歇根州選舉官員的電話錄音流出特朗普涉企圖推翻大選案　美國最高法院拒立即裁定有否總統豁免權誰也會DQ特朗普參選資格？繼科羅拉多後16州爆訴訟　下一步還看它特朗普涉參與國會騷亂　科羅拉多州最高法院裁定禁參加總統初選
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