2024是AI之年　人工智能發展大趨勢

2023年是人工智能（AI）萌芽之年，ChatGPT的面世後把AI帶進全球視野，業界期待AI在2024年的開花結果。但這除了是AI可如何更進一步，為人類帶來多少方便外，也包含了包括版權爭議等的挑戰。



AI對職場上的影響

AI對職場上而言，2024將是一個變革之年。AI的出現一直被指會取代人力資源，帶來離職潮；但同時亦被指可以協助人力提高生產效率，創造新的AI相關職位。

例如醫療上，AI可以協助醫生分析患者數據，訂出個性化治療方案，調整藥物或提高手術精確度。這不一定代表AI可取代醫生位置，而是為病人帶來更好治療。2024年將能檢證AI在職場上的影響力。

OpenAI的GPT-4整合成為微軟Bing的AI系統，為用戶帶來更多方便。（Reuters）

AI對半導體的影響

AI成為了半導體的成長語言，不論是Nvidia、AMD還是Intel，在推出的新的晶片及處理器時，都緊扣着AI發展。在2024年，新一代的GPU或是CPU，都會著重提高AI的運算能力。我們將會在2024年的半導體市場，重覆聽到AI一字。

除了一般的電腦及企業伺服器需求外，AI亦會更多應用在日常的手機上。儘管手機的處理器能力有限，但一些基本的如文字、攝影或是導航等服務，AI都可以帶來幫助，為手機市場也帶來了新改變，AI將會成為所有大廠手機的新功能。

AI的監管與版權

AI在版權方面的爭議將會在2024年進一步成為話題，特別是在未經同意以無償的方式使用受保護內容來訓練AI模型，將會引起更多糾紛。在12月27日美國《紐約時報》控告微軟及OpenAI擅自使用其出版物訓練AI模型，成為首家因版權爭議告上法庭的大型新聞機構。

圖為2023年6月29日，美國加州舉行的AI會議。（Reuters）

AI開發人員不會公開他們在訓練中使用的內容，而且在許多情況下，他們亦無法解釋他們的模型為何會產生特定內容。

美國康奈爾法學院（Cornell Law School）的數字和信息法教授格里梅爾曼（James Grimmelmann）指出，法院和著作權局（Copyright Office）將不得不了解在創建和推動模型發展過程中涉及的創意選擇。

OpenAI、Microsoft、Google、Getty、Adobe和其他科技企業已表明會為使用其AI工具創作而捲入訴訟的用戶提供擔保。格里梅爾曼表示，難以估計他們會被要求補償多少費用。法院的判決會成為指標，改變行業的發展。