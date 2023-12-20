英國最高法院：AI不能成為專利「發明者」

英國最高法院星期三（12月20日）就一宗具里程碑意義的訴訟裁定，人工智能系統（AI）的發明不能注冊專利。



這起訴訟由美國電腦科學家塞勒（Stephen Thaler）發起。塞勒尋求為他開發的創意機器DABUS所發明的食品容器和警示燈，在英國注冊兩項專利，但英國知識產權局以發明者必須是人類或企業為由，拒絕了他的申請。

塞勒為此入稟英國最高法院，但法官一致駁回了他的上訴，稱根據英國專利法，發明者必須是自然人。

裁決書指出，這項裁定不涉及更廣泛的問題，即由人工智能驅動、自主運行的機器所產生的技術進步，是否應該獲得專利。法院也沒有探討，「發明者」一詞的定義是否應該擴大，以涵蓋由人工智能驅動的機器。

塞勒的律師在一份聲明中稱：「這一判決表明，目前英國專利法完全不適合保護人工智能機器自主產生的發明。」

今年早些時候，塞勒也在美國輸掉一場類似訴訟。英國布朗·雅各布森律師事務所合夥人帕森斯（Giles Parsons）認為，英國最高法院的裁決並不令人意外。

他告訴路透社：「目前，這一決定不會對專利制度產生重大影響，因為現在人工智能只是工具，而不是代理人。我確實預計這種情況會在中期內發生變化，但我們可以到時再處理這個問題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

