恐怖過海嘯　巨浪侵襲美國西岸　目擊者：世界末日一樣

自12月28日美國西岸遭洪水與巨浪侵襲，從加州到俄勒岡多處都成災區。情況已來到第3天，大水在加州沖走汽車、一些前來觀潮「趁熱鬧」的人也受傷。氣象預報稱威脅尚未解除。



一個威力強大的風暴正在撲向當地，料致高達9米的巨浪席捲加州和俄勒岡州部份地區。此前海浪已越過海堤，將停放路上的汽車沖到重要的十字路口，阻塞救援通道。加州沿岸的海灘關閉。

有些湧進灣區的巨浪最高可達40英呎（約12.2米），而另一些海浪預計將高達28至33英呎（約8.5至10米），比香港的雙層巴士更高。

在其中一個重災區洛杉磯以北的文圖拉縣（Ventura County），大潮吸引不少人落水一試身手，結果有10名滑浪的人需勞動救生員拯救。一名救生員救人後在海中遇險，由兩名途人合力救起。

圖中這張影片截圖是2023年12月28日巨浪衝擊美國加州聖克魯斯縣海灘的情形。影片由聖克魯斯縣提供。（County of Santa Cruz/Handout via REUTERS）

第一波巨浪28日出現後，文圖拉縣皮爾龐特（Pierpont）20名在防堤上觀潮的人短暫被捲走，十分驚險。在社交媒體X流傳的影片可見，一道巨浪越過防波堤，有人走避不及被沖倒，其他人則沒命似的往前跑。

身在現場指下影片的霍格（Colin Hoag）「這太可怕了，就像世界末日一樣，」他說：「人們大喊大叫。 我則盡可能快跑。」