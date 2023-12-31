美國女買彩票贏逾5億元「後患無窮」：中獎是禮物也是詛咒

美國密歇根州（Michigan）沃特福德（Waterford）一女子2020年2月12日贏得「美版六合彩」強力球（Powerball）頭獎，獲獎金7000萬美元（約5.5億港元）。但她得獎後因個人身份被公開「衰事連連」、苦不堪言。



美國《太陽報》（US SUN）12月26日稱，中獎人戴維斯（Cristy Davis）本來在汽車經銷店工作，時薪每小時10美元（約78港元）。

一夜暴富並沒令她活得更開心，反而帶來麻煩與危險。她表示：「朋友和家人都背叛我。與我相識10年、我最好的朋友密謀綁架我的男友並砍掉他的手指，以勒索贖金。」

彩票頭獎：圖為美國密歇根州彩票公司2020年2月的YouTube影片截圖，相中人是「強力球」彩票頭獎中獎人戴維斯。（MichiganLottery YouTube影片截圖）

她還在Facebook群組看到有人假扮她發文，聲稱會送出獎金，目的是騙取網民的銀行戶口資料。

她說：「我的整個人生在那一刻（中獎時）改變。但人們並沒意識到，這是一份禮物，也是一個詛咒。」

她因此致力提倡彩票中獎者可選擇保持匿名。

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根據密歇根州法律，在當地彩票抽獎贏得超過1萬美元（約7.8萬港元）的個人可在不透露姓名的情況下領取獎金。然而，如他們是在Mega Millions、強力球和Lucky for Life等跨州抽獎贏錢，不能選擇匿名。