以色列學生因「良心拒絕」服役被判囚　聲明：暴力不能解決暴力

撰文：歐敬洛
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《以色列時報》12月28日報導，一名以色列18歲少年米特尼克（Tal Mitnick）因為拒絕上戰場被判30天徒刑，理由是「暴力不能解決暴力」。報道稱他是新一輪以巴戰爭爆發以來，首名因出於良心拒服兵役而被判刑的以色列人。

報道引述網上流傳一份米特尼克的聲明，當中提到：「與巴勒斯坦人的持續衝突沒有軍事解決方案。我們無法抹去巴勒斯坦人民或他們與這片土地的聯繫，就像猶太人或我們與這片土地的聯繫，也無法抹去一樣。」

「針對加沙攻擊不能解決哈瑪斯實施的殘暴屠殺。暴力不能解決暴力，這就是我拒絕的理由。」

圖為12月2日，以巴衝突，在加沙的一處地方生爆炸。（Reuters）

以色列國防軍沒有公布米特尼克的姓名，但稱他在12月5日入伍前「提出良心拒絕參軍」，不過程序發現「他沒有良心拒絕的理由」。軍方在12月26日再次安排米特尼克入伍，但是他拒絕入伍，於是進行軍事審判其入獄30天。

米特尼克聲明中表示，他愛這個國家和這裡的人民，因為這是他的家：「我希望這片土地成為一個尊重他人、可以尊嚴地生活的地方。」報道指米特尼克與其他200名高中生在8月份簽署聯名信，表示他們將拒絕被徵召入伍，以抗議政府的司法改革及長期控制約旦河西岸地區。目前尚不清楚其他學生是否也同樣拒絕服役。

以色列大部分的公民年滿18歲就必須服役，男性須入伍最少32個月，女性最少24個月。以色列阿拉伯人、宗教婦女、殘疾和精神不健全的人可以豁免。

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