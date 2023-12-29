以色列誤殺人質　調查結果：士兵把呼救當陷阱按理解採正確行動

以軍12月15日在加沙誤殺3名以色列人質，事件飽受抨擊。軍方12月28日公布調查結果，稱當時士兵將人質呼救聲，誤當哈馬斯武裝分子的陷阱，企圖引誘他們陷入後伏擊。士兵根據當時的理解，採取了正確行動。



被殺的人質分別是28歲的海姆（Yotam Haim）、22歲的塔拉爾卡（Samer Talalka，暫譯）以及26歲的沙姆里茲（Alon Shamriz，暫譯）。他們都是在10月7日哈馬斯突襲以色列時在不同地方被擄走。

針對3人遭以軍誤殺，軍方的調查結論是：「事件沒有惡意，士兵們根據當時對事件的理解，採取了正確的行動。」以軍調查指出，在激烈的戰鬥期間，一直沒有情報顯示，人質被關在涉事建築物中。

錄影片段顯示，人質脫掉了襯衫，其中一人揮舞着白旗。雖然人質曾經求救，但士兵認為是武裝份子的欺詐行為，試圖引誘部隊埋伏。士兵後來對屍體進行檢查後，才確認他們是人質。

2023年12月28日，再有以色列民眾集會要求人質獲釋。（Reuters）

以軍聲明指出，以色列國防軍（IDF）總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）指軍方未能在這次事件中解救人質，「整個指揮系統都負有責任，對這一結果感到遺憾，並與三名人質的家人一樣悲痛。」他已重申，遵守作戰標準程序極端重要，在沒有直接威脅，且識別到對方並非明顯敵人的情況下，如果有機會，應在開火前進行片刻確認。