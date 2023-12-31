印度下令釋放Vivo印度子公司兩名被捕高層人員

印度一家法院12月30日下令，釋放中國智能手機制造商Vivo印度子公司的兩名高級員工。



路透社報道，印度打擊金融犯罪機構執法局本月逮捕了兩名涉嫌洗錢的Vivo印度子公司高層，中國公民洪旭全（音譯）和Harinder Dahiya。

被捕的兩名Vivo公司高層於23日被帶到位於德里的一家法院，隨後送往印度執法局拘留。

圖為12月26日，新德里法院前，Vivo印度子公司高層，洪旭全（音譯）與Harinder Dahiya。（Reuters）

印度報業托拉斯（PTI）稱，被捕的兩名高層為Vivo印度分公司的代理行政總裁（CEO）和財務總監（CFO），執法人員還逮捕了該公司一名顧問。

中國通訊社此前的報道説，針對印度當局的逮捕行動，Vivo發言人表示對當局行動深感震驚：「最近的逮捕行動表明騷擾行為仍在繼續，給整個行業帶來不確定性。我們將堅決利用一切法律途徑，來解決和挑戰這些指控。」

報道指出，印度政府自2020年6月以來，根據所謂「國家安全」已封禁了TikTok、WeChat、UC瀏覽器等逾200箇中國手機應用程序，同時多家公司相繼陷入務風波。印度財政部於7月時曾聲稱，過去六年間，小米、realme、OPPO、Vivo和一加等中國手機制造商共逃税900億盧比（約84億港元）。

針對印方有關舉措，中國外交部發言人此前表明，中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營，同時堅定地支持中國企業維護自身合法權益，印方應該依法合規行事。

本文獲《聯合早報》授權轉載

