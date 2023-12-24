印媒：印度拘捕羈押3人指涉金融犯罪　包括vivo在地臨時CEO及CFO

消息人士稱印度指中國手機製造商Vivo公司印度分公司vivo India涉非法匯款6.2億印度盧比（約5826.8萬港元），拘捕其3名員工。 印媒稱被捕人士包括疑是中國人的臨時行政總裁。



《印度時報》24日稱，3名被捕人士包括姓名譯音為洪旭君的臨時行政總裁Hong Xuquan, （別名Terry）、名為達希亞（Harinder Dahiya）的首席財務總監，以及名為蒙賈爾（Hemant Munjal）的顧問。

該報引述消息人士稱，中央執法局正調查總值6.2億印度盧比的交易，它們被指2014年起由vivo India利用總值12.5億印度盧比的收據匯到中國。

他們當天被帶到德里的一家法院，隨後被送往執法局關押。

vivo發言人稱：「我們對目前的行動深感震驚，最近的逮捕行動表明騷擾行為仍在繼續，為整個行業帶來不確定性。我們堅決使用一切法律途徑來解決以及對這些指控提出質疑。」

中國Vivo：圖為2018年12月14日，印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）一商店內，一名男子正在清潔熒幕，它顯示的畫面是中國智能手機製造商Vivo的手機。（Reuters）

印度負責打擊金融犯罪的中央執法局（Enforcement Directorate）10月拘捕4名業內高層，現遭司法羈押。被捕人士包括名為姓名譯音為姜光文的Guangwen Kyang（別名Andrew Kuang）的中國公民以及Vivo的特許會計師加格（Nitin Garg）。執法局稱，4人涉嫌參與洗錢，但Vivo否認這項指控。

路透社稱，中印2020年6月16日在拉達克的加勒萬河谷爆發軍事衝突後，印度加強對中國企業和投資的審查。 根據記者統計，從2022年年初開始，包括華為、小米在內的多家廠商都遭到印度有關部門調查。