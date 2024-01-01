新年2024｜新的一年沒有希望　巴勒斯坦人在加沙廢墟痛苦掙扎

踏入2024年，並非每一個地方的人們都對新年充滿喜悅。在加沙，巴勒斯坦人經歷連續12星期的以色列猛烈轟炸，他們已無法承受更多痛苦，沒有誰會對2024年抱有多少希望。



在加沙與埃及接壤的拉法市，這裏已成為巴勒斯坦人逃亡的主要聚腳點，人們在12月31日除夕更關心的是如何尋找庇護所、食物和水，而不是新年。

一位名叫阿布（Abu Abdullah al-Agha）的中年男子表示：「在2024年，我希望回到我家的廢墟，搭起帳篷並在那裏生活。」他的家在空襲中被摧毀，並失去了一個年幼的姪子和外甥。

圖為12月29日，加沙與埃及接壤的拉法市，巴人只能居住在鐵皮和帳篷。（Reuters）

「我希望我們的孩子能夠生活在和平與安全中，回到學校，工人們能夠返回工作崗位，找到收入。」

以色列在10月7日發動加沙戰爭，以報復哈馬斯對以色列發動的襲擊。以色列的空襲與地面行動已造成逾2.1萬巴勒斯坦人死亡，無數人無家可歸，倖存者面臨飢餓與疾病。

另一名婦人蘇珊（Suzan Khader）哭說着：「自10月以來，我們一直在帳篷中苦苦掙扎，我們家已被摧毀。」「我們現在生活在街頭，在街上吃飯、生活、死去，我們無家可歸。2023年有太多的苦難。」她希望新的一年能結束這場戰爭。

圖為12月29日，加沙與埃及接壤的拉法市，簡陋的帳篷成為了巴人的臨時居所。（Reuters）

人們擠在拉法市的臨時帳篷周圍，這些帳篷在街道、空地和田野上到處都是。人們用粗糙的鐵皮或塑膠等材料搭建帳篷，並只保有最基本的生活物品，如毛毯和烹飪器具。

來自加沙城的12歲少女穆娜（Muna al-Sawaf）在廢墟中和一隻小貓玩耍時說道：「我希望在2024年一切都能恢復，生活恢復正常。我希望能穿上漂亮的衣服，再次出門，我們的家可重新建立起來。」