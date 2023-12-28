以巴衝突｜ 加沙累計逾2.1萬人死　以軍稱空襲精準具針對性

針對以軍被外界批評指對加沙狂轟濫炸，以色列空軍參謀長蒂施勒（Omer Tischler）12月27日以短片駁斥，稱自10月7日以來，以軍在加沙進行的空襲「精確、有針對性」。加沙地帶衛生部門27日公布，自10月7日以來，以軍在加沙地帶的軍事行動已導致超過2.1萬名巴勒斯坦人死亡、超過5.5萬人受傷。



蒂施勒表示，以軍在進行空襲前，會根據流程對每個目標進行確認，並根據空軍的作戰原則開展行動，包括根據情報及近距離軍事打擊，並盡量選擇平民人數最少的區域，以及利用正確的彈藥以盡量減少附帶損害。此外，軍方在打擊過程中，會對目標區域進行實時監控。他強調，如果行動不符合標準作業程序，將會予以中止。

針對有報道指以軍採用低精確度的「啞彈」，他指「啞彈」即非導引炸彈，也是世界各地軍隊經常使用的標準彈藥，雖然這些炸彈沒有GPS導引，但仍然可以準確使用。

對於空襲造成的巨大彈坑，他指重型彈藥是在地下引爆，能防止碎片化，顯著減少爆炸波和碎片。在這些攻擊中，衛星影像中可見的彈坑顯示，彈藥實際上是軍事目標的地下爆炸，直接且最大限度地減少對周圍的損害。

另外，以色列國防軍27日發聲明重申，以軍在加沙地帶的戰鬥持續。前一天，以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）表明，本輪巴以沖突不會很快結束，攻勢還將持續數月。