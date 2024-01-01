日本多摩川驚現行李藏屍　死者疑是「著名」Youtuber

日本神奈川縣在12月29日晚，在多摩川岸邊發現一個藏有男性屍體的行李箱，證實死者是46歲男子原唯之。有網民發現死者身份和一名Youtuber相符，而且犯罪前科累累，讓人懷疑這次案件的兇手和動機。



警方表示，死者沒有明顯外傷，是被勒頸窒息死亡，相信是被殺後再被藏在行李箱，掉進河中。屍體當時手腳被屈曲，警方正以殺人及非法棄置屍體方向調查。

日本多間傳媒在12月31日報道事件後，有日本網民發現死者身份與一名YouTuber相符，相信網名是唯我的Youtuber。唯我在Youtube、TikTok等均有活動，雖然並非特別出名，但現實的他是個犯罪前科累累，被多次逮捕及入獄，罪行包括多次盜竊、持有毒品及強姦未成年少女。

網民亦發現他最後一次在網上現身是12月28日的凌晨3時，之後失去蹤影，相信是這時間後遇害。網民整理了他過去的犯罪經歷，其中包括：

17歲 因盜竊遺失物被送往少年院

20歲 傷害罪，判監10個月

21歲 違反道路交通法及盜竊罪，判監1年2個月

23歲 盜竊罪（偷車），判監2年

26歲 違反道路交通法及詐騙未遂，判監1年2個月

29歲 強姦罪，判監3年4個月

30～40歲 多次網上詐騙

等等，共13罪不能盡錄。

