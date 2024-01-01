日本旅遊注意：床蝨大軍殺入東京大阪　專家談防蟲重點「2個字」

不少人喜愛選擇在年底或年初出國遊玩，但近來臭蟲、床蝨問題在亞洲爆發蔓延，民眾旅遊首選的韓國、日本先後爆發蟲害，令不少人大感困擾。然而，日本近期受到這波臭蟲害影響，截至2023年11月與臭蟲相關的諮詢，數量達到歷史新高。



據日本放送協會（NHK）報道，隨疫情趨於穩定旅遊業復甦，人們開始旅行度假，但東京及日本多處地區，傳出多起發現臭蟲的回報及諮詢案；據信相關危害正在世界各地蔓延，法國以及韓國正在積極採取滅蟲措施。

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日本福島縣自6年前回報過6起臭蟲病例後，就再也沒有發生過蟲害肆虐的情況；福島縣衛生單位呼籲縣民，此時正是新年國內返鄉潮，務必注意蟲害。截至2023年11月底，東京一間除蟲公司，處理逾300多件有關臭蟲的諮詢，這是迄今最多的一次。

除蟲公司指出，臭蟲有吸血習慣且喜愛躲藏，民眾要警惕床、椅、沙發或被褥，另外臭蟲有可能黏附在行李或衣物被帶入室內，檢查行李、衣服也能有效預防。

床蝨（圖片來源：Dr Richard Naylor, CC BY-SA）

另據《北海道新聞》報道，日本衛生動物健康會主席、兵庫醫科大學教授夏秋優指出，目前患者分布在各個不同區域，實在無法斷定哪些地方安全，希望民眾能考慮到，日本各地都可能發生臭蟲侵害的情況，旅遊時要加以警惕。

東京和大阪害蟲控制協會的數據，截至2023年11月，東京共收到306宗諮詢，比2022年的247宗有所增加；在大阪，截至2023年11月底，共有307宗案例；2022年全日本境內病例總數為683宗，約2009年的5倍。

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