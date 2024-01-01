日本7.6級地震｜全球大型核電廠之一　新瀉核電廠燃料池水溢出

日本《讀賣新聞》1月1日報道，東京電力公司1日公布，已確認位於新潟縣柏崎市柏崎刈羽核電廠2、3、6、7號機組反應器廠房頂層燃料池內水因地震溢出。已確認建築物外沒有泄漏或損壞。



東電稱，公司在下午6時45分左右檢查1號至7號機組的燃料池時，發現2號機組約10公升，3號機組約0.46公升，6號機組約600公升，1號機組約600升。7號機組溢出4升水。水中含有放射性物質，目前正在測量放射性水平。

圖為位於新潟柏崎市的東京電力柏崎刈羽核電廠（REUTERS）

柏崎刈羽核電廠，因廠區橫跨柏崎市與刈羽郡兩地而得名，自1985年起啟用，共有 7個核子反應爐，核電廠總容量為8.2吉瓦，是全球大型核電廠之一。2011年日本發生311地震與福島核災後，為配合中央政府政策，核後停止營運。

核電廠在2021年1月起陸續發生員工識別證遭非法使用，以及多個入侵偵測設備出現故障等狀況，日本原子能管制委員會同年4月頒令禁止運營，並要求電改善。

日本原子能管制委員會（NRA）經調查與確認後，本在2023年12月27日的定期會議中解除對柏崎刈羽核能發電廠的營運禁令。惟因東京電力業與新潟縣、柏崎市及刈羽村已簽安全協議，重啟核電廠需獲得這3個地方自治體同意。柏崎市及刈羽村對此態度較正面，新潟縣政府則較謹慎。

惟如今地震發生後，柏崎刈羽核電廠燃料池水溢出，或許會讓恢運面對更大阻力。