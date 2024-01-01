日本7.6級地震　日媒：石川1死2心肺停止　長者被塌房壓死｜最新

日本石川縣能登地區2024年1月1日下午發生7.6級強烈地震，震源深度10公里，屬淺層地震，之後也有多次地震。石川縣多人受傷，也傳出有人死亡消息，新潟縣公布14人傷。石川縣輪島市接獲至少30宗建築物倒塌報告，有一棟5層高的建築橫躺街上。氣象廳緊急召開記者會，並籲民眾提防未來一星期內再有大地震。



2331：是次強震在當地時間４時許發生，而在此前的3時左右，鹿兒島的御岳火山也曾噴發，火山灰柱高達1,600米。

2311：日本電視台報道，地震後石川縣志賀町有建築物倒塌，1名男子死亡。據日本警察廳同日較早前稱，石川縣另一地區七尾市有2人心肺功能停止，為一男一女。石川縣內也有多人受傷，未知具體數字。

日本電視台引述石川炙縣羽咋市10時許的公布，稱在志賀町發現一名長者在倒塌的房屋中被壓死。另有一宗同類事件，也導致1人受傷。

核電廠燃料池內水溢出

2306：日本《讀賣新聞》1月1日報道，東京電力公司1日公布，已確認新潟縣柏崎刈羽核電廠2、3、6、7號機組反應器廠房頂層燃料池內水因地震溢出。已確認建築物外沒有泄漏或損壞。

東電稱，公司在下午6時45分左右檢查1號至7號機組的燃料池時，發現2號機組約10公升，3號機組約0.46公升，6號機組約600公升，1號機組約600升。7號機組溢出4升水。水中含有放射性物質，目前正在測量放射性水平。

2250：日本首相岸田文雄表示，會在1月2日早上召集政府工作組會議。

氣象廳修正晚上地震為「震度3級」

2209：日本下午發生黎克特制7.6級地震後，氣象廳網站一度指，當地晚上11時05分左右再有強烈地震，能登地區震度達最高的7級。但氣象廳網站之後撤回有關頁面，據日媒指，氣象廳把「最大震度7級」修正為最大震度3級，並正調查原因。

石川縣2人心肺停止

2116：據日本警察廳稱，石川縣七尾市有2人心肺功能停止，為一男一女，其中救援隊員是在倒塌的房屋找到女子。

韓朝發海嘯警報

2045：日本發生大地震後，鄰近國家也有發出海嘯警報，包括韓國與朝鮮，韓國稱首波抵達韓國海岸的海嘯為0.67米高，但次波可能更高，且或持續逾24小時。

朝鮮也發出海嘯警報，指其海岸可能會出現逾2米高海嘯。

2035：NHK引述日本內閣官房長官林芳正指，接獲6宗有人被困在倒塌建築物內的報告。

日本逾5年來首次震度7級地震

2027：據氣象廳指，這次是自2018年9月以來，日本首次發生震度為7級的地震，也是自2011年3月11日以來，當地首次發布「重大海嘯警報」。

目前日本政府已把向能登地區發出的「重大海嘯警報」降級為「海嘯警報」。

2021：石川縣能登町內多棟建築物損毀，又有道路裂開、水管破裂等情況。當地被指有多人受傷，但因電話通訊出現問題，暫時難以確認所有傷者情況。

目前石川縣與新潟縣有3.4萬戶停電。

輪島市5層高建築倒塌橫躺街上

1946：NHK表示，石川縣輪島市接獲至少30宗建築物倒塌報告。讀賣新聞、TBS報道，輪島市一棟5層高建築倒塌，橫躺街上。

1934：日本政府把向能登地區發出的「重大海嘯警報」降級為「海嘯警報」。

居民：拿起冬衣就逃到車上

1930：朝日新聞引述一位在輪島市經營食店的46歲婦女稱，她在距離自己家5分鐘車程的地方避難，「家內亂七八糟，鄰居家的瓦片也掉了下來。我拿起冬天衣服就逃到車上，現在停電了，也沒有水，因為害怕餘震，所以不能回去。」

接獲多宗民眾被埋報告

1855：朝日新聞報道，日本防災部門接獲至少10宗有人被埋在倒塌建築物下的報告，未知傷者人數。

道路受破壞 醫生未能返醫院

1839：NHK報道，石川縣內多人受傷，其中珠洲市傷者陸續送到珠洲市綜合醫院，但由於當地道路遭地震破壞，導致一些醫生無法到達醫院，出現人手不足情況。醫院也面對停電問題，要用後備電源。

1810：東京電力公司在新潟縣的柏崎刈羽核電廠有兩個地方響起火警警報，消防員到場對應，未有發現火警。

1730：日本氣象廳舉行緊急記者會，再次呼籲海嘯警報區域民眾立即撤離，並提示地震區域民眾注意未來一周內，特別是未來兩三天內，再次發生震度7左右地震的可能性

1710：第一波海嘯已陸續到達日本海沿岸地區，目前觀察最高海嘯高度為1.2米。不過海嘯會以第二、三波的方式陸續到達，海嘯高度可能會更高。當局呼籲別掉以輕心

1700：石川縣發生5級餘震

↓ 地震後石川縣輪島市發生火災 ↓

1655：俄羅斯緊急部門稱，接近日本的庫頁島西部沿岸地區面臨海嘯威脅，當地沿岸居民正在疏散

1645：石川縣約有32800戶家庭停電，在鄰近石川縣的富山縣約有90戶家庭停電

在這次7.6級地震中，石川縣志賀町震感最大，震度達7級，石川縣輪島市、珠洲市等也有6級震度，富山縣多區有5級震度，東京都墨田區、江戶川區、京都府與大阪府多區也能感受到震感。

當局向日本海沿岸發出最高級紫色海嘯警報（大津波警報），能登地區沿岸將出現5米高海嘯；新潟県上中下越、佐渡、富山縣等地區會出現3米海嘯，其他日本海沿岸地區亦會出現1米海嘯，呼籲沿岸地區居民即時前往高地避難。

根據北陸電力，位於石川縣志賀町的志賀核能發電廠1號機和2號機並無運作，電力公司稱未發現發電廠受到影響。至於根據東京電力，位於新潟縣柏崎市和刈羽村的柏崎刈羽核能發電廠並無受到影響，儲存核燃料的燃料池的冷卻設備仍在運行。關西電力也確認，高濱發電廠、大飯發電廠、美濱發電廠均無受到地震影響。

中國地震颱網自動測定，在香港時間下午3時10分在日本本州西岸近海附近（北緯37.98度，東經136.72度）發生7.8級左右地震。自然資源部海嘯預警中心判斷，地震可能會在震源周圍引發局地海嘯，但不會對中國沿岸造成影響。

16:25 石川縣發生5級餘震

16:23 官房長官林芳正表示，地震目前未對核電廠造成影響

16:20 石川縣加賀及金澤出現0.4米海嘯

16:03 石川縣再次發生餘震

16:00 山形縣，高度3米海嘯來襲

16:00 能登地區再次發生餘震

15:45 佐渡，富山縣第一波海嘯來襲。富山已出現0.8米海嘯。

15:44 能登地區發生餘震

15:40 石川縣北部能登，第一波海嘯經已來襲。海輪島港已出現1.2米高海嘯。