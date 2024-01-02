日本7.6級地震｜至少5死數十傷　拜登稱美國已準備援助

日本石川縣能登地區昨日（1月1日）發生7.6級地震，當局發出海嘯警報，多處有建築物倒塌或道路受損。日本媒體報道，地震造成石川、新潟、福井、富山和岐阜5個縣出現災情，幾十人受傷，其中石川縣有至少5人死亡。美國總統拜登（Joe Biden）發聲明稱，美國已準備向日本提供任何所需援助，強調日本為親密盟友，美國與日本民眾同在。



央視引述中國駐大阪總領館的消息指，暫時未收到中國公民在能登半島地震中傷亡的報告。



今次地震屬於淺層，從北海道到九州大範圍地區，都能感受搖晃。氣象廳一度向能登地區發佈了大海嘯警報，石川縣的輪島港觀測到超過1.2米的海嘯。官房長官林芳正指出，至少6宗人員被埋於倒塌房屋。輪島市發生大規模火災，多個地區有房屋倒塌。新潟、富山、福井等多縣有人受傷。

日本警察廳於今日（2日）凌晨表示，石川縣有4人死亡。該縣羽咋市和志賀町總計7人、富山15人、福井5人、新潟2人受傷。石川縣穴水町亦稱，當地至少有9間房屋倒塌，一名男子心肺功能停止。

發生7.6級強震後，餘震不絕。截至昨日（1日）晚上10時，石川縣內至凌晨仍約3.2萬戶停電。截至晚上11時30分，七尾市、羽咋市、津俁町、內田町、志賀町、保達清水町、中能登町等地停水。

據東日本鐵路公司（JR東日本）稱，東北、上越、北陸各條新幹線，均一度全線停運。

日本對上一次發生7級或以上地震，是2018年的北海道地震。發佈大海嘯警報更是2011年3月11日的東日本大地震後首次，氣象廳已在今日凌晨已改發「海嘯提醒」。日本氣象廳警告，在此後約一星期，特別是兩、三天內，須提防再發生7級地震。