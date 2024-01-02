日本地震｜北陸新幹線千多人列車過夜　困車廂點算？專家3大貼士

日本石川縣1月1日發生7.6級強震，導致鐵路系統出現延誤或停駛。北陸新幹線長野站至金澤站下午全面停駛，當中有4列新幹線列車半途停擺，至少1,400名人滯留列車過夜。據了解，車上兩名乘客輕微發燒。所幸列車上仍有供應電力和暖氣，JR西日本派人前往現場派發食物，包括食水、麵包和飯糰。



JR西日本宣布，北陸新幹線長野站至金澤站，昨日下午後全日停駛；行駛金澤及名古屋、大阪之間的特急列車需中途停駛；富山站至金澤站之間雙向至少4列車停在鐵道上，逾1400乘客被迫滯留在車上超過10小時。

JR西日本員工已運送食物、水等物資，提供予滯留旅客，列車的電力系統與暖氣設備也運作正常。

據傳有2名乘客發燒，但無其他嚴重症狀。

日媒稱，有滯留列車的乘客透露，每次餘震發生或地震警報響起時，孩子們就會開始哭泣，成年人也難以入睡，一直擔心接下來會發生什麼事。

在震後11個小時，2日凌晨，4班滯留的新幹線列車重新啟動，分別開往富山站和金澤站，不少乘客下車時顯得疲憊不堪，還有人前往櫃台查詢後續發車情況，擔心無法前往原目的地；有部份乘客因尚未到目的地，繼續留車上。

受地震影響，有乘客滯留新幹線列車。

如何應對列車停駛？

日本冬季在北海道及東北地區會下雪，有經驗的鐵路公司會有一套流程措施，判斷列車應否運行或停駛。據JR東日本新潟分社表示，指引要求列車盡量在抵達車站後才停駛讓乘客下車；而若被迫在途中停駛，亦會確保在能在安全下車的情況下，讓乘客盡快離開。一旦需要長時間逗留車廂，列車公司亦會安排調配食物和飲料，派發給車內乘客。

若列車停駛時已入夜，附近沒有其他交通工具接駁，列車會開放讓乘客休息過夜。若列車停在車站，乘客也可在月台上休息。

若遇上列車長時間停駛應如何是好？危機管理教育研究所代表國崎信江表示，事前準備手機俗稱「尿袋」的後備充電器，讓自己持續與外界聯繫，得悉車外情況或嘗試與身旁的人聊天，都是消除壓力的最好方式。

日本的列車除了山手線外，即使沒有常設廁所的列車，大部份都有設簡易廁所供緊急情況之用；而啫喱狀的飲料可以減少上廁所的需要。

於凌晨4時前，其中兩趟列車分別抵達富山站和金澤站，列車會作為「列車飯店」繼續開放供乘客休息，直至服務恢復運作。其中一趟列車之前在新高岡車站和富山站之間停擺，當列車抵達富山站後，有乘客下車時顯得疲憊不堪，有些乘客則留在車廂休息。部份旅客表示，目的地是返回東京，目前未知何時可以返回。

受地震影響，JR東日本暫停止東北、上越、北陸地區所有新幹線的營運。JR東海則稱，東京至小田原之間，以及豐橋至新大阪之間的運作暫時停止。