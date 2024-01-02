日本禍不單行：石川能登又地震 最大震度5強｜最新
日本石川縣能登地區1月1日發生7.6級強震，災區傷亡與損毀情況嚴重。日本氣象廳上午10時解除所有海嘯警報。以下是香港01彙整有關地震的最新消息：
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1月3日
1221：共同社引述日本石川縣輪島市稱，市內因能登半島地震死亡人數增至31人，全縣遇難人數累計增至64人。
1000：石川縣3日上午10時54分發生5級地震，震央位於能登地區，震源深度10公里，震度估計5.5級，輪島市震度5強，七尾市、中能登町、穴水町、能登町震度4強。
0915：根據日本放送協會（NHK）報道，截至3日上午8時，1日石川縣能登地區7.6級地震造成的死亡人數已上升到62人。
0852：央視引述日本氣象廳表示，未來一週或再次出現強震，呼籲民眾嚴加防範，及時關注政府發布的避難指示。
死亡人數升至55人
0725：Weather News報道，石川、富山等北陸地區預計在3及4日下雨，呼籲民眾提防災場會發生山泥傾瀉。當地在7至8日則可能受到寒流影響而下雪，因此避難的民眾需要採取充足禦寒措施。
0127：能登地區在當地時間3日凌晨2時21分左右再發生5級地震，震源深度為10公里，當局指未有海嘯威脅。
1月2日
2221：石川縣確認死亡人數升至57人，包括輪島市24人、珠洲市20人、七尾市5人、穴水町與能登町2人、羽咋市與志賀町各1人。
中國對遇難者表哀悼
1609：中國外交部發言人汪文斌表示，日本石川縣能登地區發生強震，造成人員傷亡和財產損失，中方對遇難者表示哀悼，向遇難者家屬和傷者表示慰問，中國駐日本使館和駐名古屋總領館、駐新潟總領事館已第一時間啟動應急機制，發布領事提醒。
他稱目前暫無在日中國公民傷亡報告，中國外交部和駐日使領館將繼續密切關注地震災情，及時向在日中國公民提供必要協助。
最大震動程度近311大地震
1544：日本氣象廳2日表示，這次石川縣能登半島大地震中，在震度為7級的石川縣志賀町紀錄到最大震動加速度，達到2826伽（ガル，gal），此可與2011年的日本311大地震中，宮城縣栗原市錄得的2934伽匹敵。
死亡人數升至48人
1541：日本放送協會報道，截至1月2日下午3時半，石川縣確認的死亡人數升至48人，包括珠洲市20人、輪島市19人、七尾市5人、穴水町2人、羽咋市和志賀町各1人。
1503：地震死亡人數升至最少30人，據石川縣政府指，當中包括輪島市15人、珠洲市6人、七尾市5人、穴水町2人、羽咋市的1名七十多歲男性及志賀町的1名九十多歲男性。
珠洲停車場現大型「SOS」
1454：日本放送協會（NHK）用直升機拍攝的畫面顯示，在石川縣珠洲三崎町一個金澤大學設施的停車場，有民眾用物件在空地砌出大型的「SOS」字，向外發送求救訊號。
1427：日本石川縣1日1日下午發生規模7.6級強烈地震後，金澤車站在地震中出現水管爆裂、天花板漏水導致地板全盡的情況。還有乘客拍下月台、站內超市各樣設施劇烈搖晃、商品散落一地，而顧客則或跪或蹲，有人更疑似嚇到跪坐地，需由旁人安慰。
1357：日本國土交通省稱，位於石川縣的能登機場除了跑道震裂，航廈大樓也有天花板剝落、玻璃碎裂問題，且與機場相連的道路受損，汽車無法通過，在機場的人與附近居民處於孤立狀態，估計約有500人。日媒指，旅客1日晚要在機場停車場的觀光巴士內取暖。
多間醫院斷水斷電
1319：日本石川縣政府2日上午在縣廳召開第3次的災害對策本部會議，稱單是輪島市河井町的大規模火災焚毀200棟房屋，死傷未明。能登半島則有10間醫院斷水斷電，而且因為道路坍方，幾乎成為「孤島」。
1310：日媒1日稱，事發時災區有行人路的地磚劇烈起伏，如「大地在呼吸」，有高速公路的路面像豆腐般裂開，能登機場跑道也出現裂縫：
1300：愈來愈多地震發生時的影片及照片流出，金澤車站在地震中出現水管爆裂、天花板漏水導致地板全盡的情況。還有乘客拍下月台、站內超市各樣設施劇烈搖晃、商品散落一地，而顧客則或跪或蹲，有人更疑似嚇到跪坐地，需由旁人安慰。
1242：NHK引述當地部門消息：石川地震導致至少30人死亡。日媒稱，輪島市和珠洲市共有17人出現心肺功能停止。
0930：日本北陸放送報道，石川縣能登地區2日上午10時17分再發生地震，震央位於石川縣能登地區，震源深度約10公里，震度估計為5.6級。
中新社引述日本共同社報道，當地時間1日下午，石川縣能登地區發生震度7（日本標準）的地震，震源在該縣能登地區，震源深度極淺。
統計顯示，當地時間1日16時06分至17時22分期間，石川縣能登地區附近發生至少15次地震，地震震級均在4級以上，其中至少7次在5級以上。
同時，日本氣象廳向該縣能登地區一度發布了大海嘯警報。富山和新潟兩縣觀測到海嘯。北海道到九州大範圍地區則感受到搖晃。
在1日的記者會上，日本氣象廳也宣布，將當天發生在石川縣能登地區的大地震命名為2024年「能登半島地震」。該機構提醒稱，「震感強烈的地區今後一週左右、特別是今後兩三天，應當警戒發生最大震度7左右的地震」。
日本共同社指出，上一次觀測到震度7的地震是2018年的北海道地震。而發布大海嘯警報是2011年3月的東日本大地震後首次。