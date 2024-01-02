路透社：緬甸軍有「西瓜」兵　暗中向叛軍提供情報

曾在緬甸警察部隊服務的一名24歲男子說，在過去約2年時間，他冒着生命危險假裝為軍政府服務，實則暗中為抵抗武裝組織進行間諜活動。



這個名叫仰的男子，在靠近緬甸邊境的一所房子的房間裏接受路透社訪問。他說，他在2023年4月逃出緬甸後就一直躲在當地，「我解放了自己，擺脫了不公平的軍政權」。

由於生命受威脅，仰拒絕透露自己的全名。

仰告訴路透社，他在2020年底跟隨哥哥加入警察部隊，但在軍方發動政變後，他目睹了軍方殘酷的鎮壓行動，見到軍隊任意逮捕示威者。

「我們成了過街老鼠，人們都憎恨我們。」

仰對軍方的幻想破滅後，他和哥哥偷偷與反對派組織建立了聯繫，這些組織在安全部隊內部培養間諜，把這些間諜稱為「西瓜」，意指外面是綠色，看似忠於軍方，但內心卻是紅色的。紅色代表的是緬甸影子政府「全國民主聯盟」。

仰說，他背着同僚，在警察局外面以手機向反對派武裝發送情報消息，包括軍政府高級官員的行程路線，以及各地警察、燃料和武器的數量。

本文獲《聯合早報》授權轉載



仰說，他不知道反對派武裝如何使用他所提供的信息。

路透社無法獨立證實仰受訪時所說的話。

緬甸軍政府正面臨2021年發動政變奪權以來最嚴重的權力威脅，軍政府不僅面對反對派聯盟的戰鬥，還因內部異議分子和出現叛變者而被削弱。

軍政府沒有回應對路透社報道的置評請求。緬甸軍方此前承認失去對部分地區的控制權。

一名叛變的緬甸軍人告訴路透社，武裝部隊成員當反對派武裝間諜並不多見，但許多軍人對叛軍活動的態度是「視而不見」。

另外，一些親軍方的社交媒體渠道曝光了一些士兵對少數民族武裝似乎持同情態度。