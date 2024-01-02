日本羽田機場飛機起火　乘客憶閃過橙光　機上廣播叫大家別站起來

日本東京羽田機場跑道有一架日本航空（JAL）A350客機（航班編號JL516）在羽田機場降落時，與海上保安廳固定翼飛機相撞，兩機當場起火，海保廳飛機至少5人死亡，日航乘客則全數逃出。有日航飛機乘客憶述，當時聽到巨響，並看到有橙光閃過，機上廣播則叫乘客冷靜、不要站起來，但現場煙霧愈見瀰漫，也有乘客談到當時向窗外望驚見着火。



日本放送協會（NHK）採訪多名逃出機上的乘客，有乘搭航班回國的男乘客回憶稱，在着陸一刻，一切看起來很正常，但之後聽到一聲巨響，然後閃過橙色光芒，他稱飛機內不斷有廣播說「請冷靜」、「不要拿行李，不要站起來。」但他看到煙霧愈來愈大，便解開安全帶試行離開，「發生這樣的事情我真的很驚訝，很慶幸沒事。」

另有女乘客談到機上沒有明確的疏散廣播，「我前面的乘客起身走動了，所以我跟着他逃了出來。」

日本羽田機場飛機相撞起火：社交網站上的影片顯示，日航客機內煙霧瀰漫（Reuters）

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另一位20多歲女乘客憶述，她本以為飛機正常着陸，但後來看到煙霧，便向窗外望去，驚見起火，她又談到「飛機上有不少孩子，他們在哭。」

一名15歲男中學生也稱機上乘客很恐慌，要求打開艙門， 「剛落地就聽到爆炸聲，大家都驚慌失措。說實話，真的很嚇人。」