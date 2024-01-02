日本地震｜震力有多恐怖？海嘯將漁船沖上岸　輪島市西移1.3米

日本石川縣能登半島1月1日下午發生7.6強震，日本海沿岸的「北陸地方」災情慘重。除了發生火災，海嘯也將多艘漁船直接衝上岸，輪島市還被震到向西位移了1.3米。



日本7.6級地震：日本國土地理院估計大地震使地殼變動，輪島市被震到向西位移約1.3米（國土地理院網站）

根據日本放送協會（NHK）報道，石川縣發生7.6強震後，重災區珠洲市當地發生多起住宅火災，當地消防人員於1月2日凌晨3點將火勢撲滅。而在天亮之後，珠洲市滿目瘡痍，大量建築倒塌、墳墓、寺廟被毀，學校出現裂縫，地下水滲出。

從空照圖也可看出海嘯對珠洲市影響甚大，停泊在碼頭邊的船隻有多艘在海中翻覆，甚至被威力強大的海嘯沖上碼頭，沿岸隨處可見散落一地的捕魚工具，車輛也橫倒在路面上。

有日本電視台拍攝到災後狀況，可見船隻都被沖到岸上：（按圖了解）

恐怖的大地震也造成當地位移，受創最深的輪島市初估向西位移了1.3米。

負責日本國土測繪工作的國土地理院進一步表示，透過衛星觀測資料即時分析，輪島市向西位移了1.3米，穴水町向西移動1米、珠洲市向西約0.8米，七尾市向西北移動約0.6米，1名負責人表示：「地殼變形數據也顯示出這是一次大地震。」

而根據《朝鮮日報》報道，日本石川縣7.6級強震發生之後，韓國東海岸31年來首度觀測到50厘米海嘯。

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