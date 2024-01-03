美國紐約新年音樂會外奪命車禍2死5傷　警方循本土恐襲方向調查

美國紐約州羅徹斯特（Rochester）新年音樂會外發生致命車禍，警方正在將此案作為國內恐怖行動進行調查，嫌疑人據稱在酒店房間留下了遺書和日記。



美國有線電視新聞網（CNN）報道，羅切斯特警察局長史密斯（David Smith）在星期一（1日）的新聞發布會上表示，凌晨0時50分左右，一輛福特（Ford）SUV在柯達中心（Kodak Center）外撞上了一輛正駛離附近停車場的三菱Outlander。

三菱車內兩名乘客死亡，司機被送往醫院，沒有生命危險。福特車司機也因傷勢危及生命而被送往醫院。

當時柯達中心剛舉行完一場新年音樂會，汽車衝撞了人行橫道上的行人。史密斯說，三名被撞的行人被送往醫院，其中一人傷勢危及生命。

消息人士稱，嫌疑人已被確認為來自紐約州錫拉丘茲（Syracuse）的艾弗里（Michael Avery），調查人員已對他的家人進行了訊問。

事故引發了火災，消防隊員花了近一個小時才將其撲滅。火災撲滅後，急救人員發現「襲擊車輛內和周圍至少有10幾個汽油罐」。

史密斯補充說：「根據與這些事件相關的危險級別，羅切斯特警察局拆彈小組和聯合縱火特遣部隊對現場做出了反應。」

目前還不清楚是什麼導致了撞車事故發生，也不清楚為什麼這些罐子會出現在現場。聯邦調查局聯合恐怖主義特別工作組正在進行調查。

史密斯說：「我們正在繼續與包括聯邦調查局在內的聯邦合作夥伴合作，以確切了解導致這起事故的原因。」

CNN的圖像顯示，事故發生後，一輛嚴重受損和燒毀的黑色SUV停在另一輛車前，道路上散落着燒焦的紅色罐子和碎片。

本文獲《聯合早報》授權轉載

