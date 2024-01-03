阿富汗女性無懼塔利班禁令　上網參加教育課程獲知識

據互聯網課程提供商稱，儘管阿富汗塔利班政府禁止女性接受教育，但仍有數萬名阿富汗女性在參加在線教育課程。



《金融時報》報道，互聯網課程提供者指出，自塔利班於2022年12月將女性入學禁令擴大到包括高等教育以來，他們發現阿富汗對英語、科學和商業等課程的需求強勁。

塔利班說，由於他們對回教法的保守解釋，對女性的教育限制是合理的。聯合國兒童基金會估計，該禁令影響了超過100萬名女孩。

阿富汗各地的互聯網接入率仍然較低且參差不齊。蓋洛普2022年的一項調查發現，25%的男性能夠上網，而女性這一比例僅為6%。

總部位於英國的在線學習平台FutureLearn指出，近一年來已招收了超過3萬3000名阿富汗學生，其中絕大多數是女性，英語課程佔阿富汗學生最喜歡的五個課程中的四個。

美國的非營利性教育機構「人民大學」（University of the People, UoPeople）表示，去年有超過2萬1000名阿富汗女性申請其學位課程，目前有超過3100名女性註冊學習商業、計算機科學、健康和教育。

UoPeople表示，停電和不穩定的網絡是阿富汗女性面臨的主要問題，該公司提供錄播課程和在線教科書，讓學生能夠跟上進度，並提供獎學金來支付她們的費用。

UoPeople副校長卡爾曼森（Daniel Kalmanson）說：「為了保護她們的安全，UoPeople要求阿富汗女性閉門學習，這樣她們就不會被塔利班發現。此外，我們允許她們在課堂上使用假身份。」

卡爾曼森補充說，雖然塔利班限制女性教育的重點是女性，但這些限制「也影響了阿富汗男孩，因為沒有足夠的男教師來教育所有男孩」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

