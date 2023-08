阿富汗塔利班稱女性頭巾戴不好　禁入國家公園：觀光非女性必須

美媒8月27日稱,阿富汗塔利班(Taliban)稱因有女性遊覽班德阿米爾國家公園(Band-e-Amir National Park)時未有戴頭巾或正確佩戴頭巾,因此下令禁止女性進入這公園。



勸善懲惡部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)署理部長(Mohammad Khalid Hanafi)稱,觀光對女性來說不是必須。

他稱直到解決方案準備好之前,呼籲宗教神職人員和保安機構禁止婦女進入公園。他還說將出動保安部隊,將婦女拒之門外。

德阿米爾國家公園位於巴米揚省(Bamiyan Province)中部,2009年成為阿富汗首個國家公園。聯合國教科文組織(UNESCO)稱它有「自然形成的湖泊群,具有特殊的地質形態和結構,以及自然而獨特的美麗。」

惟禁令已導致這合家歡的旅遊點變成「女性禁地」,很多人將無法使用它。

圖為2022年8月14日,阿富汗喀布爾一班女生在一間秘密學校上課。(Getty)

阿富汗塔利班自從2021年8月再度接管該國政權後,該國女權被指持續倒退。除了女童及女性接受教育、就業、自由行動的狀況惡化,她們參與運動甚至到公眾地方如公園的自由也受限。

《印度斯坦時報》8月6日引述英國廣播公司波斯文網(BBC Persian)稱,阿富汗一些省份的勸善懲惡部官員已禁止10歲以上的女童上小學。

阿富汗塔利班2022年仍容許女生上學至6年級,如今3年級的女生都須被送走,年逾10歲的女生禁入校園範圍。

BBC Persian的報道稱,勸善懲惡部官員將女生按年齡分組,要求校長將3年級以上的女生送回家。

阿富汗塔利班2021年掌權後,同年9月禁止女性接受中學教育,高中雖能重開,但只供男生就讀。2022年12月,女性被禁上大學。來到2023年7月,聯合國批評阿富汗塔利班進一步收緊對女性就學及就業的限制,她們被禁在本地及非政府組織工作。有關禁令4月延伸至聯合國的僱員。