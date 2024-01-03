美國債總額首破34萬億美元　「政府停擺」再逼近

當地時間1月2日，美國財政部發布的報告顯示，美國國債總額首次達到34萬億美元（約265.2萬億港元），從33.911萬億美元（約264.5萬億港元）升至34.001萬億美元。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：熊超然



同時，計入聯邦債務上限的債務從33.794萬億美元升至33.89萬億美元。這「受限制債務」類別不包括國庫券和零息債券的未攤銷折扣、聯邦融資銀行發行的債務和某些其他機構的擔保債務。

路透社當天報道指出，就在這「里程碑事件」發生前不久，美國國債總額在2023年9月剛剛才突破33萬億美元大關，稅收收入下降和聯邦支出增加導致聯邦赤字不斷上升。未來幾週，美國國會將展開新一輪的「聯邦資金之爭」，不過外界預測，參眾兩院的撥款法案難獲對方支持，這意味着聯邦政府「停擺關門」或在所難免。

據報道，美國國會議員在下週返回首都華盛頓，以解決從2023年9月延宕至今的政府支出問題，1月19日和2月2日將會是兩個最後的期限時間。

2023年11月14日，美國國會眾議院以336比95的壓倒性多數通過一項臨時支出法案，以避免政府關門。209名民主黨人和127名共和黨人投票支持該法案，93名共和黨人和2名民主黨人投反對票。

該臨時支出法案內容將包括交通、住屋、能源等多個部門的政府資金支持延長至2024年1月19日；其他8項支出法案（包括國防、國務院、國土安全部和其他政府機構）的資金支持延長至2月2日。

圖為2023年10月3日，已成美國眾議院前議長麥卡錫在美國華盛頓美國國會大樓發聲明。他稱不再參加競選，又指黨友蓋茨是針對他。（Reuters）

從內容來看，該法案不涉及外界十分關注的對烏克蘭、以色列的援助撥款問題，也不包括支持邊境安全的資金，而後者是導致上一任美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）被彈劾的重要因素之一。

目前，共和黨人要求，將2024財年的可自由支配支出降至2023年6月商定的上限以下。同時，議員還希望通過對烏克蘭和以色列的緊急援助，可能還會附加一些與此無關的美國邊境安全條款。

如果2024財年的12項支出法案未能獲得批准，華盛頓的各機構將陷入停擺狀態。然而，隨着11月美國大選迅速成為焦點，達成妥協可能會變得更加困難。

也就是說，如若繼續僵持下去，美國政府將從1月19日開始部份關門，包括交通、住屋、能源部門在內的機構將不得不進入「休克期」。而到2月2日，其他部門也將面臨資金短缺的問題。

非營利性公共財政監督組織「負責任聯邦預算委員會」麥吉尼亞斯（Maya MacGuineas）稱，34萬億美元的國債數額是「一個真正令人沮喪的成績單」，並將其歸咎於美國政客不願做出艱難的財政選擇。

以巴衝突：2023年11月14日，在華盛頓國家廣場有支持以色列以及抗議反猶太主義的集會，示威者所持以色列和美國國旗在美國會大樓附近飄揚。（Reuters）

麥吉尼亞斯在一份聲明中說：「我們仍然希望政策制定者採取進一步措施，通過增加稅收、減少支出或成立財政委員會，或者最理想的方法是通過以上所有措施來減少我們的借貸。」

根據美國國會預算辦公室的數據，2023年美國兩黨達成的相關協議削減10年內1.5萬億美元（約11.7萬億港元）的聯邦支出，主要包括凍結2024年將增長的部份資金，以及在2025年之前限制支出增長至1%的水平。《紐約時報》表示，即使考慮到新通過的支出削減措施，到本10年末（2029年），美國國債仍有可能超過50萬億美元（約390萬億港元）。

美國彼得·彼得森基金會（Peter G. Peterson Foundation）的預測則顯示，在未來30年，美國將增加127萬億美元（約990.6萬億港元）的債務。到2053年，利息成本將消耗近40%的聯邦財政收入。