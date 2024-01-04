美媒：美國卡塔爾悄悄達成協議　繼續使用烏代德空軍基地10年

以巴衝突引發的緊張局勢還在繼續，在此敏感時刻，美國和卡塔爾悄悄續簽美軍使用烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的協議。



據美媒於1月2日報道，3名美國國防官員和另一名熟悉該協議的官員告訴美媒，美國與卡塔爾「悄悄」達成一項協議，美軍未來10年將繼續使用著名的烏代德空軍基地。

美媒評論稱，儘管美國方面不滿卡塔爾有巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）辦事處並且收留哈馬斯高級領導人，但在加沙地帶（Gaza Strip）和委內瑞拉斡旋中，這個海灣國家發揮核心作用。這項未公開宣布的協議，突顯出美國對卡塔爾這個海灣小國的依賴。

烏代德空軍基地位於卡塔爾首都多哈西南部的沙漠中，是美軍在中東地區可以使用的最大的軍事設施，可容納1萬多名美軍。烏代德基地長期駐紮有美軍大量戰機和特種機，是美軍在中東地區部署空軍戰機最多的軍事基地。

21世紀初，由於美軍在沙特阿拉伯的部署引發爭議，美軍在2003年將兵力和空軍資產從沙特阿拉伯的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）轉移到卡塔爾的烏代德基地。為支持美軍進駐，卡塔爾政府花費數十億美元改造這個基地。

自2003年以來，烏代德基地一直是美國中央司令部在伊朗、阿富汗和其他中東地區展開空中行動的重要樞紐。2021年，在塔利班（Taliban）佔領阿富汗首都喀布爾以後，美軍慌忙從喀布爾機場組織撤軍，而美軍運輸機部隊的主要目的地就是烏代德空軍基地。

圖為2023年10月14日，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian，左）與哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh，右）在卡塔爾多哈會面。（Iran's Foreign Ministry/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

除美空軍以外，卡塔爾和英國空軍也在該基地部署有兵力。

儘管該基地對於美軍來講至關重要，但美國政府在續簽軍事基地延長使用協議上保持沉默。

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2023年12月訪問烏代德基地，並對卡塔爾增加在該基地的開支予以感謝。他表示，美國和卡塔爾「將正式採取步驟，擴大和加強我們的雙邊防務關係」。

美國總統拜登（Joe Biden）政府過去一段時間沒有提到過延長烏代德基地使用期限的問題，也沒有公布這消息。

美國政府方面沒有回覆美媒的質詢，五角大樓不予置評。

受以巴衝突影響，當下卡塔爾和美國關係緊張。卡塔爾因接待哈馬斯高級領導人，以及開辦哈馬斯政治辦事處而受到愈來愈多的質疑。對此，卡塔爾官員反駁說，正是在美國奧巴馬（Barack Obama）政府時期，美國提出要求後，哈馬斯才獲准在多哈開設一個政治辦事處。

五名美國被拘留者2023年9月18日搭乘卡塔爾航空的飛機，從伊朗德黑蘭飛抵卡塔爾多哈。他們獲釋是美伊換囚協議的一部份，兩國以被關押5名美國公民，與5名被關押的伊朗人進行交換。圖為飛機飛抵多哈國際機場。（Reuters）

儘管如此，卡塔爾一直是哈馬斯和美以兩方談判的主要中間人，此前卡塔爾政府斡旋數十名以色列和國際人質的釋放協議和停火協議。當下，在哈馬斯與中央情報局（CIA）、以色列摩薩德（Mossad）和埃及的多方談判中，卡塔爾仍然是試圖重啟人質談判的核心。

除地區問題，卡塔爾甚至秘密斡旋美國和委內瑞拉人的談判。馬杜羅（Nicolás Maduro）2023年12月釋放10名美國人，以換取一名被美國指控洗錢數億美元的親密盟友後，隨後卡塔爾在此事上的斡旋地位曝光。

對此，美媒評論稱，美國方面有時並沒有給予卡塔爾足夠的信任。美國總統拜登證實他與卡塔爾埃米爾的談話，但拜登2023年11月在《華盛頓郵報》的一篇專欄文章中沒有提到卡塔爾，卻提到埃及和其他中東盟友。拜登也沒有在他的聲明中強調卡塔爾在釋放委內瑞拉被拘留者中的作用。

美媒評論表示，美國和卡塔爾這項未公開宣布的協議，突顯出美國對卡塔爾這個海灣小國的依賴。

本文獲《觀察者網》授權轉載

