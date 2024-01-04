以黎局勢｜真主黨領袖電視講話　稱毋懼與以色列戰鬥且將不設限制

以色列1月2日轟炸黎巴嫩首都貝魯特南部市郊一座大樓，擊斃哈馬斯副主席薩利赫·阿魯里（Saleh al-Arouri）。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah，又譯納斯瑞拉）1月3日發表電視講話，指以色列必須遭受懲罰，並警告以色列不要攻擊黎巴嫩，否則真主黨的戰鬥將會沒有限制、沒有規則。



納斯魯拉形容，以色列殺害阿魯里是「對貝魯特的公然侵略」及「嚴重罪行」，不能逃避懲罰。他又批評。以色列當晚聲稱不是要攻擊貝魯特，只是專門針對哈馬斯，「只有懦夫才會這樣說。」

對黎巴嫩發動戰爭將代價高昂

納斯魯拉強調，真主黨「不會保持沉默」，又強調真主黨並不害怕戰爭，「如果我們感到害怕，我們就會從一開始就袖手旁觀。」

他警告，如果以色列攻擊黎巴嫩，真主黨將毫不猶豫上前迎戰，「與我們的戰爭將代價沉重」，任何人對黎巴嫩發動戰爭「都會後悔」，因為真主黨將奮戰到底。

2024年1月3日，黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah，又譯納斯瑞拉）1月3日發表電視講話，稱毋懼與以色列一戰。（Reuters）

促停止攻擊加沙否則再無人質生還

納斯魯拉並警告，以軍需停止在加沙的行動，否則將不再有人質活著獲釋。 他又批評，以色列根本沒有考慮加沙的未來，在道義、法律和人道上都墮落。在世界眼中，以色列是殺害兒童和婦女的兇手，也是本世紀最大規模種族滅絕的肇事者。 他同時批評，美國展現了「最醜陋」現實，在加沙發生殺戮，是基於美國政府的決定、政策、導彈及炸彈。

他又提到伊朗的角色，稱「抵抗軸心」各組織雖擁有共同願景，但各自根據自己的戰略願景運作，不服從集中指揮。他表示，各組織受益於已故伊朗革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）得以連結，但蘇萊曼尼期望各組織能實現自給自足。

納斯魯拉表示，他將其他講話將於5日播出，「如果上帝讓我活著」。