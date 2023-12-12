以色列：無意永久留在加沙　願討論替代方案但有一關鍵條件

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）說，以色列將採取任何措施摧毀哈馬斯（Hamas），但以色列無意永久留在加沙地帶。



路透社報道，加蘭特星期一（12月11日）說，以色列願意討論這片巴勒斯坦飛地將由誰控制的替代方案，但控制方不能是一個敵視以色列的團體機構。

他補充道，以色列願意與伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）達成協議，只要協議包括在加沙地帶邊界沿線設立一個安全區，並獲得一些適當的保障。

加蘭特說，因哈馬斯突襲以色列南部而引發的這場戰爭已進行兩個多月，以色列發動地面攻勢也有一個多月並取得重大進展，特別是在加沙北部，稱那裏的哈馬斯武裝份子瀕臨「潰散」。

他說，以色列對戰後誰可能控制加沙地帶的討論持開放態度。

「關鍵條件是這個機構不會對以色列採取敵對行動。在我看來，其餘一切都可以談，但絕不能是哈馬斯，也肯定不會是以色列。我們將維護我們的權利，維護我們採取軍事行動以應對任何威脅的權利。」

加蘭特呼籲哈馬斯武裝分子和指揮官投降以保命。 這是以色列戰略上的明顯轉變，至少在公開表態上的轉變。 他對哈馬斯武裝分子喊話說：「只要投降，你們就能保住性命。如果不投降，你們的性命就不保。」

以色列軍方同日早前說，迄今有500多名來自哈馬斯和規模較小的伊斯蘭聖戰組織武裝分子在加沙地帶被捕，並被帶到以色列接受審問。

本文獲《聯合早報》授權轉載

