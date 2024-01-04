俄羅斯方塊Tetris面世紅白機36年　首次有玩家「打爆機」｜有片

經典電子遊戲《俄羅斯方塊》（Tetris）風靡全球，但大家最多可以打到幾多關？美國最近有一名年輕玩家就打到破紀錄的第157關時，遊戲突然「死機」，令他可能成為世上首個「打爆」該遊戲的人士。



英國廣播公司（BBC）及《紐約時報》（New York Times）1月3日報道，創下今次成就的玩家是來自美國俄克拉何馬州（Oklahoma）的13歲男孩吉遜（Willis Gibson），他在自己的YouTube頻道公開「打爆機」經歷。

該片段在去年12月21日拍攝，從片段可見，吉遜以極高速度進行遊戲，輕鬆消滅畫面上的方塊，他玩到約38分鐘左右，遊戲進入第157關，畫面其中一列被消除時，畫面突然停頓，分數則顯示為「999999」，吉遜顯得非常驚訝，不斷高呼「我的天」，之後稱「自己要暈了，手指完全沒感覺」。

《俄羅斯方塊》在1984年由前蘇聯電腦工程師帕基特諾夫（Alexey Pajitnov）發明，並在1988年登陸任天堂「紅白機」（北美及歐洲版分別在1989及1990年發售），外界一直認為，該遊戲理論上最多只可以去到第29關，但到了2010年，一名專業玩家Thor Aackerlund利用「Hypertapping」技巧，通過多個手指快速點按十字鍵的方式移動，突破理論上限進入第30關，之後就吸引世界各地的玩家不斷挑戰上限。不過在吉遜創下壯舉前，只有人工智能成功「打爆機」。

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吉遜在2021年首次參加《俄羅斯方塊》的電競賽事，並贏得多個地區賽事，合共贏得約3000美元（約2.34萬港元）獎金。他在去年10月的「經典俄羅斯方塊世界錦標賽」（Classic Tetris World Championship，CTWC）獲得季軍，因此現在以奪冠為目標。而他這次的成就，勢惹來其他玩家鑽研如何打破紀錄。