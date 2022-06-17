父親節｜老豆竟是《俄羅斯方塊》打機高手｜網民鬥曬老嗲隱藏能力

父親節｜老豆都後生過，當年都可能喜歡篤波、游水、打機睇漫畫，只不過封印了十幾年，所以阿仔阿女有所不知。早前連登討論區有一帖頗有意思，一位網民以「你老豆有冇玩啲乜令你意想不到」為題，分享了他一驚為天人，發現老豆竟是《俄羅斯方塊》打機高手！之後不少巴絲都一同分享了自己老豆不為人知的意想不到「隱藏能力」！



低估老豆是老粗｜原來最叻玩燒腦Game

樓主表示想不到老豆表面是老粗，玩食腦遊戲《俄羅斯方塊》次次都三千幾分（消3粒階磚3分）。其實80年代Gameboy最好玩、最多人玩的遊戲卡帶就是《俄羅斯方塊》，大賣3000 萬盒，很多人當時是機不離身日日玩，到後來又可以上網玩、手機玩！

連登討論區截圖

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老豆仍在玩Counter Strike

《Counter Strike》1999年誕生，算是最早期要多機連線，去網吧才可以玩到的FPS類遊戲。不如樓主問問老爸當年蒲開邊間網Bar（答你係去歡樂網吧），又或者拉他跟你一齊打《APEX》吧！

《大丈夫》劇照

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老豆係高手！網民分享10樣爸爸不為一知隱藏能力

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網民搞笑總結：老豆最緊要識呢樣嘢

不過講到尾，老豆最緊要就係識追女仔，結婚生仔女，否則你今日就沒法上網吹水了。這個討論串搞笑又溫馨，平時也可以跟老豆多多吹水，聽聽他年輕時愛玩甚麼，流行些甚麼，增加話題。

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