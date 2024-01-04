伊朗革命衛隊指揮官悼念活動連環爆炸案　美官員：似ISIS慣常手法

伊朗革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭美軍刺殺4週年，當地1月3日舉行紀念期間兩度發生爆炸，造成至少103人死亡。伊朗官員批評事件是恐襲，美國政府高層亦認為，事件與極端組織ISIS的手法相似。



路透社報道，美國拜登（Joe Biden）政府一名高官向傳媒表示，伊朗克爾曼市（Kerman）發生的事件像恐怖襲擊，手法與ISIS過往的方式相似，因此華府目前推斷事件與ISIS有關。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）較早時引述消息人士指，施襲者把2枚爆炸裝置裝在手提箱裏，然後用遙控器遠距離引爆。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，首次爆炸發生地點距離蘇萊曼尼墳墓700米，第二次爆炸則在1公里外發生。

社交網站流傳多段影片，顯示現場血跡斑斑，多人滿身血跡躺在地上，也有民眾蹲在地上哭泣。

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克爾曼省官員斥責，今次爆炸為恐怖襲擊造成。伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）稱，伊朗安全和情報機構會在最短時間內給予嚴厲回應，形容一切在掌控之中，指沒有什麼需要擔心，「我們的軍隊已經做好準備，保持警惕，會掌摑敵人的臉。」