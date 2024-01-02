紅海局勢｜美軍與胡塞武裝衝突升溫　伊朗軍艦駛入海域

美國軍艦與也門胡塞武裝（Houthis）剛在紅海爆發正面衝突，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）於1月1日報道， 伊朗軍艦厄爾布爾士號（Alborz）已經進入紅海。報道未透露厄爾布爾士號的任務細節，但指2009年以來，伊朗軍艦一直在公海作業，以確保航線安全、打擊海盜並執行其他任務。



以巴爆發新一輪衝突後，獲伊朗支持的胡塞武裝多次在紅海襲擊船隻，以顯示他們對哈馬斯（Hamas）的支持。許多主要航運公司因此改變航道，改為繞向非洲好望角、更長且成本更高的航線。

塔斯尼姆通訊社指出，厄爾布爾士號軍艦透過曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）進入紅海，但報道未透露具體時間。社交媒體上有未經證實的消息稱，伊朗軍艦是於12月30日晚間抵達。

當地電視台引伊朗海軍表示，屬於「阿勒萬德」級驅逐艦（Alvand-class destroyer） 的厄爾布爾士號，早在2015年，就曾在亞丁灣、印度洋北部和曼德海峽巡邏。

美國2023年12月31日發聲明稱，美軍在紅海擊沉3艘胡塞武裝的小艇，但稱不尋求在區內引發更廣泛的衝突。胡塞武裝表示，有10名成員死亡，強調美國需承擔其所犯罪行的後果。