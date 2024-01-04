羽田JAL飛機相撞｜海保廳機長不知撞機　事發後稱機尾突起火

日航（JAL）一架航班編號JL516的A350型客機1月2日在羽田機場跑道降落時，意外海上保安廳一架定翼機擦撞並起火，海保廳飛機5人死亡，機長受傷。事件起因一直是外界焦點，據日媒4日報道，海保廳機長向警方表示，當時並不知飛機與日航客機相撞，但看到「飛機後面突然着火」。



據日媒之前在3日報道，駕駛海保廳定翼機的機長名為宮本元氣，現年39歲，其飛行時數達3,641小時，其中以機長身份飛行逾1,149小時，任職機長4年11個月。他在兩機相撞後自行逃出，身體受傷。

日本放送協會（NHK）4日報道，據調查人員透露，這位機長事後向警視廳表示，他當時並不知道海保廳飛機與日航飛機相撞，但看到飛機後面突然着火。

羽田機場飛機相撞起火：圖為燒焦後的海保廳飛機，攝於2024年1月3日 （Reuters）

報道稱，據海上保安廳之前指，機長在出事後報告稱「飛機在跑道上爆炸，我自行逃出了。其他機組成員情況不明。」當時也未有提到日航客機。

報道也指，機長主張當時得到管制員的許可才把飛機駛入跑道。不過據日本國土交通省3日公布空中交通管制員與兩架飛機之間的通話紀錄，則顯示事發時海保廳飛機未獲准進入跑道，並沒獲得起飛許可。

羽田機場飛機相撞起火：2024年1月2日下午5時47分左右，日航JL516航班客機降落羽田機場C跑道時，與準備起飛的海保廳飛機擦撞起火（01製圖）

日航機師也在意外後接受調查，據日媒指，他們表示2架飛機是在跑道上相撞，但降落前飛機接近跑道時，他們完全沒有看到海保機，所以才沒有考慮過重新降落。

日航客機379人疏散 機長最後離開

在這事件中，日航客機起火後，379名乘客及機組成員及時疏散，全程18分鐘，機長是最後離開的人。

日本東京警視廳與日本運輸安全委員會分別展開調查。共同網3日稱，東京警視廳3日以涉嫌業務上過失致人死傷為由，對起火的日航客機和事故現場跑道展開調查取證，以及在東京機場警署設立專案組，向相關人員詢問情況，以全面啟動調查。

+ 1

閱讀更多：羽田機場JAL飛機起火｜機師初時不知情 空姐自行開逃生門救全機