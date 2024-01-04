羽田JAL飛機起火｜同樣是降落後相撞　1991年洛杉磯機場撞機意外

日本航空（JAL）客機與海上保安廳飛機1月2日在羽田機場相撞，造成5死15傷。目前調查方向在於海保廳飛機為何會出現在日航客機正在降落的跑道上，到底是控制塔的人員指示錯誤，還是日航機師、海保廳機師的錯誤。類似的意外曾經發生在1991年的美國洛杉磯，該場空難共造成了35人死亡，30人受傷。



1991年2月1日，一架從哥倫布港國際機場飛往洛杉磯國際機場的全美航空（US Airways）波音737客機，在降落機場時與天西航空（SkyWest Airline）一架費爾柴爾德梅特羅（Fairchild Swearingen Metroliner）小型螺旋槳客機相撞。

圖為1991年2月1日洛杉磯機場撞機意外，嚴重受損的全美航空737客機。（Wikipedia）

意外發生的過程和日航的非常類似，全美航空客機獲准降落在機場24L的跑道，但降落後的瞬間撞上闖入跑道的天西航空客機。737比費爾柴爾德梅特羅巨大得多，小型機被直接壓毀，機上12名乘客及機組人員當場死亡；而737客機剎掣不及衝出跑道，撞上跑道旁的一棟空置建築物起火，89名乘客及機組人員共23人死亡，30人受傷。

根據調查發現，意外原因主要在於塔台控制員指揮錯誤。事發當日機場雷達系統正在維護無法運作，而負責指揮全美航空降落及天西航空起飛的人員誤會天西航空的位置，給予錯誤指令讓天空航空客機滑行到跑道上卻忘記要求飛機起飛，同時讓全美航空客機降落導致意外。

意外發生指示圖，全美航空737客機降落後與天西航空客機相撞。

空難發生後，航空業界作出多個改變，包括改革機場飛機管制的處理程序，所有飛機起飛前必須打開機上指示燈，及改善機場雷達系統，以避免意外再次發生。

羽田塔台似乎未有指示錯誤

在這次的日航相撞意外，根據已公開的塔台錄音，指揮人員給予海保廳飛機在跑道前等候的指示，並指揮日航客機正常降落，而事故中倖存的海保廳機長則表示他當時認為自己所在的飛機已獲得起飛許可，因而闖入跑道。

調查人員指他們已成功找回海保廳飛機俗稱黑盒的飛行紀錄儀及通話記錄儀，將會重點分析通話紀錄以驗證當時機師收到了什麼指示及作出什麼回應。