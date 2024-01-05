以色列高官呼籲巴人離開加沙　聯合國官員：言論令人不安

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）說，他對以色列高級官員呼籲巴勒斯坦人離開加沙地帶的言論深感不安。



法新社報道，以色列國家安全部長本‧格維爾（Itamar Ben-Gvir）週一（1月1日）呼籲推動「鼓勵加沙人移民的解決方案」，並在加沙地帶重建以色列定居點。

他在發表此言論的前一天，以色列財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）也呼籲巴勒斯坦平民離開加沙，讓猶太定居者在戰後回返加沙。他指出，如果加沙230萬人口不再懷有摧毀以色列的念頭，以色列對加沙的看法也會改觀。

圖克星期四（4日）在X平台發文說：「以色列高級官員關於計劃將加沙平民轉移到第三國的發言，令我深感不安。」

他補充說，「國際法禁止在被佔領土地內強行轉移受保護人員或將其驅逐出境」。

本‧格維爾和斯莫特里奇的言論早前遭到美國和法國譴責。據以媒體週三（3日）報道，美國國務院星期二（2日）譴責有關驅離加沙人的言論具有煽動性、不負責任。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）週二與以戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）通話時表示，這一言論不可接受，且與「兩國方案」相悖。

自去年10月以哈衝突爆發以來，以色列政府尚未正式提出驅逐加沙居民或讓猶太定居者在戰後回返加沙的計劃。

2024年1月2日，巴勒斯坦紅新月會（PCRS）在加沙汗尤尼斯（Khan Younis）的大樓遭到空襲，民眾逃生。（Reuters）

以政府正就接收加沙地帶移民與多國展開秘密會談

《以色列時報》週三引述以色列安全內閣一名高級官員的話報道，以政府正就接收加沙地帶移民與多國展開秘密會談。

據報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）此前在利庫德集團（Likud）會議上透露，他正在努力促成加沙人「自願移民」到其他國家。內塔尼亞胡稱，問題是找到願意接收他們的國家，「我們正在努力解決這個問題」。

報道稱，以色列議會星期二舉行會議探討加沙地帶戰後安排，以情報部長加姆利爾在會上表示，戰爭結束時，哈馬斯將會崩潰，加沙地帶將沒有市政當局，平民將完全依賴人道援助，不會有工作機會，加沙地帶60%的農業用地將成為安全緩衝區，自願移民是戰鬥結束後最好、最實際的計劃。

加沙衛生部星期四稱，至今共有2萬2438名巴勒斯坦人在衝突中身亡，另有5萬7614人受傷。另據聯合國數據，衝突導致190萬加沙民眾流離失所。

本文獲《聯合早報》授權轉載

