以巴衝突｜以軍轟炸加沙多地難民營　至少數十人死傷

撰文：蕭通
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以軍繼前一天空襲黎巴嫩，擊斃當地的哈馬斯領袖後，1月3日繼續加大在加沙的攻勢，對北部及中部至少4個難民營發動空襲，其中北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營損毁嚴重，至少數十名平民死傷，當中據指包括大量兒童，暫未知具體人數。以軍並向北部難民營空投傳張，再次下令平民撤離，直指當地已成為戰鬥區域。

綜合路透社、新華社、巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）報道及社交平台消息，以軍3日對北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營發動空襲，至少數十人死傷，當中包括多名兒童。網上短片顯示，有女童被埋在瓦礫，料已死亡。

空投傳單下令平民撤離難民營

以軍同日轟炸北部的努塞拉特（Nusseirat）難民營，摧毀幾座多層建築，對營內至少20條街道進行轟炸。此外，以色列軍機在該地區投放傳單，命令平民離開7個地區。傳單指出，當地處於危險的戰鬥區域，以軍正對該地區展開大量行動。為了個人安全，以色列國防軍敦促立即撤離該地區。

哈馬斯於中部難民營與以軍交火

以色列戰機和坦克同日加強了對中部布賴傑（Bureij）難民營的攻擊力度。哈馬斯表示，他們布賴傑的戰鬥中擊斃10名以色列士兵，並擊中了 5 輛坦克和運兵車。 以色列軍方表示，自10月20日首次侵入加沙以來，以色列陣亡士兵已達177人。

於中部邁加齊（Maghazi）難民營，在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）一所學校附近的房屋受襲。加沙衛生官員表示，有民房被空襲造成至少4人死亡。 另外，加沙南部拉法（Rafah）亦有房屋遭到空襲，造成3人死亡。

紅新月會於南部大樓前一天受襲

以軍並在當日簡報指出，3日在加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）與哈馬斯分子持續激烈戰鬥。 以軍此前曾表示，正試圖剿除該地區的哈馬斯領導人。

另外，巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society，PRCS）位於汗尤尼斯的大樓1月2日遭到攻擊，共造成5死3傷。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）同日譴責以軍行動無理。

加沙衛生部3日表示，自10月7日以來，巴勒斯坦死亡人數累計 22,313 人，24小時內有至少128人喪生。

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