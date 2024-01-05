伊朗炸彈爆炸案　為何ISIS要攻擊伊朗？真的是他們幹的？

伊朗1月3日悼念革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）活動時發生連環炸彈爆炸，造成近百人喪生。極端伊斯蘭組織ISIS在4日發表聲明承認責任。

ISIS為何要攻擊同是信奉伊斯蘭教的伊朗，而事件又是否真的是ISIS所為？



隨着2019年ISIS最後為於敘利亞的據點被攻陷，ISIS已再無實質控制的領土，但其勢力仍然分布在世界各地。伊朗在打擊ISIS時與國際走在一起，特別在伊拉克和敘利亞的戰場，以伊朗為首的什葉派力量對擊毀ISIS起了重要作用。

圖為1月3日，伊朗德克蘭舉行悼念革命衛隊最高指揮官的蘇萊曼尼逝世活動。（Reuters）

時任革命衛隊最高指揮官的蘇萊曼尼，是ISIS最痛恨的敵人之一。蘇萊曼尼領導庫爾德族人與什葉派部隊，協助伊拉克政府軍成功抵抗ISIS入侵，重新奪回被佔領的城市。ISIS有要攻擊伊朗的理由，亦有要在蘇萊曼尼逝世的紀念活動上發動襲擊的理由。

事實上自ISIS瓦解以來，組織已不時對伊朗發動炸彈襲擊。就在這次事件發生後，美國有官員指出，襲擊手法與ISIS過往的方式相似。然而，目前斷定是ISIS所為仍然尚早。

ISIS聲稱是他們發動自殺式炸彈襲擊，但據伊朗警方表示，最少一個炸彈是在一架汽車內的公事包遙控引爆，而非自殺式炸彈。ISIS聲稱造成的死傷數也遠高於實際人數，目前證據與其聲稱的並不相符。

恐怖組織有時會搶先承認不是他們所發動的襲擊，以吸引注意力並散播恐怖。儘管伊朗官員多懷疑爆炸是以色列或美國策動，但官方目前未正式把襲擊責任歸咎於任何組織或國家上。