拜登：特朗普葬送美國民主

美國總統拜登（Joe Biden）在國會騷亂周年紀念日前夕發表重要競選演說，指責2024年總統選舉潛在對手特朗普（Donald Trump），煽動支持者在2021年1月6日暴力衝擊國會大廈，密謀對那些要把他繩之以法的人進行報復。



綜合路透社和法媒報道，拜登1月5日在賓夕法尼亞州藍鈴市蒙哥馬利縣社區學院（Montgomery County Community College）演講時說：「今天我們必須回答一個最重要的問題。民主是否依然是美國的神聖事業？」他指2024年總統選舉攸關美國民主。

拜登說：「特朗普的競選活動，完全圍繞在他一個人身上。不是關於美國，不是關於你們。特朗普的競選團隊一直在迷戀過去，而不是未來。」他指特朗普「會葬送我們的民主」。

拜登說：「民主就在選票上。你們的自由就在選票上。」

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年11月27日在白宮發表演講。（Reuters）

另據彭博社報道，特朗普5日在艾奧瓦州的一場演說中嘲笑和誹謗拜登，在他的演說還在進行時，傳來最高法院同意審理他對科羅拉多州（Colorado）最高法院裁決提出的上訴。

2023年12月19日，科羅拉多州最高法院作出裁決，因牽涉2021年1月6日「國會騷亂」，根據美國憲法第十四修正案第三款，特朗普在科羅拉多州不具備2024年美國總統選舉黨內初選資格。

共和黨科羅拉多州中央委員會12月27日向最高法院遞交申請，對這裁決提出上訴。特朗普也在1月3日就科羅拉多州最高法院的裁決，向最高法院提出上訴。

當特朗普告訴艾奧瓦的支持者最高法院同意審理他對科羅拉多州裁決的上訴時，現場觀眾一陣歡呼。

特朗普說：「共和黨的法官一定會全力確保我的上訴得到公平的審判。」他還不忘補充說，最高法院有3名大法官是他任命的。

美國最高法院9位大法官中有6位保守派和3位自由派，其中3位保守派大法官是特朗普擔任總統時任命的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

