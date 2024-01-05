紐約市告17間巴士公司惡意遷移　美難民問題恐「絆倒」拜登政府？

紐約市市長亞當斯（Eric Adams）4日提出訴訟，指控17間巴士公司在德州州長阿博特（Greg Abbott）的授意下參與一項「惡意搬遷」（bad faith relocation plan）措施，非法將逾33,000名移民從德州運送到當地，試圖壓垮該市的社會服務系統，違反了紐約州對遺棄「貧困人口」的限制。因此要求收回過去兩年花在照顧這些移民的7.08億美元（約55億港元）費用。



鑑於今年11月將舉行總統大選，非法移民在此期間似乎有可能成為各候選人的一大棘手問題。



據雪城大學（Syracuse University）一項統計數據顯示，紐約市直至去年8月仍是難民的首選目的地，當地接收的人數是其他熱門城市如加州、休士頓、洛杉磯、芝加哥等地的兩倍。這或許是因為紐約市擁有全美獨特的「庇護權」（right to shelter）命令，當地有法律義務要為任何有需要人士提供免費緊急住所，惟近年接近10萬名尋求庇護者的到來，已使當地受到考驗。

據《紐約時報》指出，紐約市政府徵用了一系列酒店、宿舍和庇護所安置了48,000名難民，花費超過12億美元（約94億港元）用於安置工作，並預計3年內將花費120億美元（約937億港元）。負責衛生和公衆服務的紐約市副市長Anne Williams-Isom於去年5月曾透露，該市已到了「系統崩潰」的地步。

亞當斯昨日提出訴訟，指控17間巴士公司在德州州長阿博特的授意下參與一項「惡意搬遷」措施。(Reuters)

在訴諸法律訴訟之前，紐約市曾試圖通過限制巴士的落客地點、引入事先通知的要求，來遏止這些載有移民的巴士到來，但這些措施很容易就被人規避開了。舉例，部份載有移民的巴士選擇在鄰近的新澤西州或在大城市附近的郊區讓移民下車，讓他們從那裏乘坐鐵路繼續前往紐約。

亞當斯在最近一份聲明中說：「紐約市一直盡我們的一份力來管理這場人道主義危機，但我們不能獨自承擔德州不計後果的政治伎倆所造成的損失。」阿博特則回應稱，這些指控「毫無根據」。他還對亞當斯進行了抨擊，在其社交媒體X上發帖稱紐約市長「對美國憲法的商業條款或憲法規定的出行權利一無所知」。

「雪球效應」恐越滾越大？

事實上，面對非法運送移民巴士問題的並不僅限於是紐約市，因德州官員近日同時向芝加哥、丹佛等地區派出了多輛載有移民的巴士。以芝加哥為例，自2022年8月以來，當地迎來636輛巴士，加上乘坐飛機抵達的人數，芝加哥的尋求庇護者人數已超過29,000人。據芝加哥市長辦公室稱，該市已對運送移民的巴士運營商提出了95宗投訴，並扣押了3輛違反該市命令的車輛。

仔細一看，不難發現面對移民巴士問題的城市均由民主黨人領導，是共和黨藉的阿博特刻意選擇的目標，以抗議拜登政府的邊境和移民政策。這位德州州長稱，這是讓支持友善移民政策的民主黨政客承擔責任的辦法。

自2022年以來，德州和佛羅里達州等共和黨籍州長一直為越過邊境尋求庇護的難民提供前往紐約市等大城市的免費巴士。與此同時，這些州份近年還採取了多項措施來阻止移民，包括用鐵絲網圍封邊境，逮捕移民並指控他們非法入侵等。

德州近年採取了多項措施來阻止移民，包括用鐵絲網圍封邊境，逮捕移民並指控他們非法入侵等。(Getty)

然而，屬民主黨的現任總統拜登的移民政策備受批評，被共和黨人批評無助解決問題。例如去年7月，美國司法部起訴德州在格蘭德河（Rio Grande River）上設置浮動障礙，阻止移民從墨西哥過境；格蘭德河每日都有數百名移民試圖渡河進入美國。

德州州長辦公室發言人Renae Eze以民主黨市長的「庇護城市」（sanctuary city）政策為由，指責他們虛偽，「這些民主黨藉市長不應該攻擊德州為向不堪重負的邊境社區提供救濟所做的努力，而應該呼籲他們的政黨領袖最終做好本份的工作，確保邊境安全，這是拜登一直拒絕做的事情。」

雖然，上述的這些移民巴士僅佔湧入大城市的難民人數的一小部分。2022年，超過10萬名難民進入紐約州，其中只有13,100人乘坐了德州提供的免費巴士。而自2022年4月以來，已有13,000名難民抵達芝加哥，其中只有三分一是乘坐巴士前來的。不過，有美媒分析指，阿博特的行為有機會產生了「雪球效應」，導致更多難民追隨乘坐巴士的難民，自行或在非政府組織的資助下前往大城市。

拜登政府遲遲尚未做出常規的提供額外聯邦援助以外的回應。(Reuters)

難民問題惡化 拜登政府或面臨施政危機

伴隨着難民危機的進一步加深，民主黨內部的裂痕也越來越大，而拜登卻遲遲未有動作介入此一問題。去年8月，亞當斯尖銳地批評了同為民主黨籍的紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）在難民危機中的處理方式；後者的辦公室則向亞當斯辦公室發信，批評紐約市政府在未能協調其他地區政府的情況下，將無法安置的難民轉移至其他地區。類似的爭執也在芝加哥市政府和伊利諾州政府之間發生。

與此同時，地方民主黨與中央政府的緊張關係也在加劇。因即使多個地方政府多番反映問題，但拜登政府尚未做出常規的提供額外聯邦援助以外的回應。在紐約、波士頓和芝加哥等大城市，越來越多的難民湧入已經讓這些民主黨領導的大城市陷入「日益嚴重的人道主義危機」。

據《華盛頓郵報》的報導指，現時抵達大城市的大多數難民均來自委內瑞拉。有別於墨西哥難民，他們很少在美國有親友可以投靠，這使得他們高度依賴公共服務和政府安置。而由於大城市的租金不菲，即使難民有工作的情況下，也難以搬離庇護所。

難民安置工作的另一個重要障礙是，按照現行美國的法律，尋求庇護的難民只有在等待6個月後才能獲得在美國工作的許可，而申請工作許可的時間一般在兩個月之內，導致地方政府必須在這段期間安置這些難民。雖然兩黨過去曾提出將部分庇護申請者的等待時間縮短至30天，惟國會一直無法就此問題達成共識。

難民危機或成為11月舉行的總統大選的主要「角力場」？(Getty)

最近，錫耶納學院（Siena College）進行的一項民意調查發現，82%登記選民認為難民湧入是個「嚴重問題」，而幾乎所有民主黨人均在郊區進行的民意調查中陷入困境。隨着大選臨近，不少民主黨人正擔心這個問題或會成為大選中共和黨用以攻擊自己的有力籌碼。

紐約州共和黨籍眾議員莫利納羅（Marc Molinaro）表示：「我沒有見過比這更不協調、更不稱職的處理人命方式，重點是民主黨領導人互相指責。」看來，留給拜登拆除難民危機的時日經已無多。