韓國職場新人女性佔94%　有兩大原因

韓媒1月4日引述韓國一項職場調查結果報道，在2023年新增的每10名就業者之中，9名以上是女性；而在20多歲至40多歲的核心勞動力大幅下滑的情況下，30歲女性就業率激增。



有分析認為，可從中歸納出兩大原因，分別是女性減少生育，以及在新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情失業的女性面向職場「大幅回歸」。

《亞洲日報》4日稱，根據韓國統計廳國家統計門戶網站發布的《經濟活動人口調查分析》，2023年1月至11月期間，全體就業人數較1年前同期增加33.1萬人。在近一年新增的就業者之中，男性佔1.9萬人、女性佔31.2萬人，女性佔全體新就業者94.3%、就業率增幅是男性的16.4倍。

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在2023年1月至11月這段期間，倘以年齡的角度來分析，30多歲男性就業人數較2022年同期減少4萬人、女性則增加9.3萬人，40多歲男性就業人數較2022年同期減少6.8萬人、女性增加1.1萬人。作為勞動力骨幹的30多歲至40多歲年齡層就業情形有明顯的變化，分析指，這是因為導致女性離職的主要原因「生育」減少，且在疫情期間失業的女性大舉重回職場所致。

男性就業率呈現減少趨勢（-0.3%），女性則是呈現增加趨勢（2.3%）。

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