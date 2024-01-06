一連兩天發炮　韓國防部：朝軍在朝鮮半島西岸射約60發炮彈

韓國防部6日稱，朝鮮自其西岸向海發射約60發炮彈。這是朝鮮連續兩天被指在朝鮮半島西岸發炮。



韓國指朝鮮5日向半島西部海域北方界線（NLL）附近發射海岸炮，炮彈落入西部海域的海上緩衝區，將之定義為挑釁。韓軍向延平島與白翎島發出疏散避難廣播，同日下午進行海上射擊訓，以作反制。

韓國聯合參謀本部（韓聯參）指朝鮮5日在白翎島北方長山岬一帶和延坪島北方登山串一帶發射逾200枚海岸炮，落入NLL北方一側，未造成韓方人命或財產損失。

韓聯參5日指，駐西北部白翎島和延坪島的海軍陸戰隊第6旅和延坪部隊5日下午3時起進行海上射擊訓練，出動K9自行火炮和坦克炮等。

《朝鮮日報》5日稱，韓軍發射400發炮彈，落在兩韓邊界。該報稱這也是2018年9月19日韓朝軍事協議簽署以來，韓軍首次對西北島嶼還擊。

韓國白翎島船隻懸掛韓國國旗，攝卡2010年6月15日。（Getty Images）

《九一九軍事協議》項下列明，韓朝在西海和東海北方界線一帶劃設緩衝區，以防發生偶發性軍事衝突。在緩衝區射炮或進行海上機動訓練，都是違反該協議的行為。

朝鮮5日的舉動，是朝軍時隔1年1個月以來，再次在海上緩衝區射炮。朝軍對上一次有類似舉動，是在2022年12月6日在江原道高城和金剛一帶向東部海域海上緩衝區發炮。