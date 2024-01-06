日本地震｜58歲前自衛官捨身護母　8旬婦被埋3天奇蹟獲救

日本石川縣1月1日下午發生7.6級大地震，來到6日傍晚，地震死亡人數增至126人，仍有210人失去聯絡或下落不明。搜救工作面臨困難，下雨和冰雹導致行動暫停。支持搜救人員繼續搶救的力量，是災區不時傳出發現生還者的消息。



《朝日新聞》與共同社報道，大阪市消防隊員4日下午4時28分、即大地震發生的72小時18分鐘後，在輪島市一棟部份倒塌的住宅內救出一位80多歲婦人。不幸的是，與她在一起58歲次子不幸死亡。

救援員發現他腹部被嚴重擠壓，並且死於窒息。

發現她時已超過救援「黃金72小時」，為正在尋找失蹤者的救援員帶來希望。日媒引述老婦的長子稱，胞弟去世前，仍用自己的身體護住母親。

大阪市消防局稱，地震發生時她身處兩層樓的民房。儘管1樓完全倒塌，隊員仍覺得裏面有人。從現場拍得的救援影片可見，消防隊員進入住宅內，鑽進地板下面，呼喊着「老奶奶，我們來了」，隨後發現受困的她，將她救出來，同時用關西方言喊着「快到了」、「堅持住」。

▼從大阪市消防局提供媒體的影片，可見老婦獲救時獲救時救護員全程小心保護，再將她送上救護車。她的長子在講述胞弟以身體保護母親時，忍不住哭起來、不時下意識用手掩面，在接受日媒訪問時數度停頓。

老婦人的長子接受朝日放送訪問時相當哀慟，他認為是弟弟直至死前一刻都在保護母親。他對記者說，消防隊員與他通電時告知，母親獲救時體溫過低，「但弟弟就在身旁，我認為有可能在一定程度避免（她）體溫過低的狀況」。

他還說，其弟曾是自衛官，曾在關西地區工作。弟弟55歲退休，約在3年前回到位於輪島市的家中，跟母親同住。

圖為2024年1月2日，日本自衛隊人員和救援人員在日本石川縣輪島因地震而倒塌房屋中進行救援行動。（日本防衛省參謀部 via Reuters）

石川縣6日已宣布當地進入緊急狀態。自衛隊已將現場救災人數從約5000人增加到約5400人，並與警方等一同合作。

穴水町有一幢房屋被壓摧毀，一個家庭11人失聯。消防隊員正在救援繼續向外搬運泥沙。

共同網6日引述日本氣象廳稱，預計到8日為止，部份平原地區也將下大雪，泥石流等二次災害也令人擔心。

地震活動仍在繼續，6日清晨5時26分左右，穴水町出現震度5強的地震。

以能登半島為主，有約6.6萬戶家庭停水，約2.3萬戶家庭停電。仍有村落處於孤立狀態，救援物資繼續短缺。約3萬人已疏散到約370處，但衛生問題和生活環境亟待改進。

日本防衛省聯合參謀部發布的這張照片顯示，2024年1月3日，日本石川縣珠洲發生地震後，日本自衛隊人員在倒塌的房屋中進行救援行動。（日本防衛省 via Reuters）

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