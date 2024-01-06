日本地震｜58歲前自衛官捨身護母 8旬婦被埋3天奇蹟獲救
日本石川縣1月1日下午發生7.6級大地震，來到6日傍晚，地震死亡人數增至126人，仍有210人失去聯絡或下落不明。搜救工作面臨困難，下雨和冰雹導致行動暫停。支持搜救人員繼續搶救的力量，是災區不時傳出發現生還者的消息。
《朝日新聞》與共同社報道，大阪市消防隊員4日下午4時28分、即大地震發生的72小時18分鐘後，在輪島市一棟部份倒塌的住宅內救出一位80多歲婦人。不幸的是，與她在一起58歲次子不幸死亡。
救援員發現他腹部被嚴重擠壓，並且死於窒息。
發現她時已超過救援「黃金72小時」，為正在尋找失蹤者的救援員帶來希望。日媒引述老婦的長子稱，胞弟去世前，仍用自己的身體護住母親。
大阪市消防局稱，地震發生時她身處兩層樓的民房。儘管1樓完全倒塌，隊員仍覺得裏面有人。從現場拍得的救援影片可見，消防隊員進入住宅內，鑽進地板下面，呼喊着「老奶奶，我們來了」，隨後發現受困的她，將她救出來，同時用關西方言喊着「快到了」、「堅持住」。
▼從大阪市消防局提供媒體的影片，可見老婦獲救時獲救時救護員全程小心保護，再將她送上救護車。她的長子在講述胞弟以身體保護母親時，忍不住哭起來、不時下意識用手掩面，在接受日媒訪問時數度停頓。
老婦人的長子接受朝日放送訪問時相當哀慟，他認為是弟弟直至死前一刻都在保護母親。他對記者說，消防隊員與他通電時告知，母親獲救時體溫過低，「但弟弟就在身旁，我認為有可能在一定程度避免（她）體溫過低的狀況」。
他還說，其弟曾是自衛官，曾在關西地區工作。弟弟55歲退休，約在3年前回到位於輪島市的家中，跟母親同住。
石川縣6日已宣布當地進入緊急狀態。自衛隊已將現場救災人數從約5000人增加到約5400人，並與警方等一同合作。
穴水町有一幢房屋被壓摧毀，一個家庭11人失聯。消防隊員正在救援繼續向外搬運泥沙。
共同網6日引述日本氣象廳稱，預計到8日為止，部份平原地區也將下大雪，泥石流等二次災害也令人擔心。
地震活動仍在繼續，6日清晨5時26分左右，穴水町出現震度5強的地震。
以能登半島為主，有約6.6萬戶家庭停水，約2.3萬戶家庭停電。仍有村落處於孤立狀態，救援物資繼續短缺。約3萬人已疏散到約370處，但衛生問題和生活環境亟待改進。