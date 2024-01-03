日本地震73死　兩女兒回家過年不幸遇難活埋　爸爸想救海嘯卻來襲

日本石川縣能登半島在1日發生規模7.6級大地震，這次地震已經造成至少73人死亡、323人輕重傷。



此外，地震還帶來火災、海嘯等其他災害，造成200戶住宅燒毀，3萬多人被迫避難。

有民眾還因此無法救助家人及時逃離，感到內心沉痛不已。

2女兒在眼前被活埋仍生還 爸爸想救人時海嘯卻來了（點圖放大閱讀）：

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一位住在輪島市的70歲男性受訪指出，當時他兩位分別43歲和40歲的女兒，正好回到老家過年。

然而，就在1日下午四點過後地震爆發。男子當時正在二樓看電視，趕緊連忙衝下樓。此時兩位女兒，人正在一樓的暖桌旁邊。

男性急着對女兒們大喊「有地震」，可是就在那瞬間，自家的房屋應聲倒塌。男子雖然成功逃生，但發現女兒被埋住，只露出手臂，並不時傳來痛苦的呻吟。

高樓大廈如骨牌倒下 點圖放大看更多輪島市災情相關照片：

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男子一邊喊「沒事吧」一邊想要救出女兒，但女兒的手臂變得愈來愈冰冷。同時附近居民告訴海嘯快要來了，要他趕緊逃難，男子沒有辦法，只好離開現場前往高處。

直到2日早晨，男子才從瓦礫堆中，找到兩人的遺體。

他表示手上則還留着女兒手臂的感觸，並且止不住地顫抖，完全沒辦法直視兩人的臉，只能呆站在崩塌的宅邸前，感到無能為力。

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