波音737 MAX 9客機甩窗　阿拉斯加航空全面停飛

美國阿拉斯加航空公司一架波音（Boeing）737 MAX 9客機1月5日飛往加州期間，有窗戶突然飛脫，在俄勒岡州波特蘭（Portland）緊急降落。波音隨後宣布，將暫時停飛全線65架同型客機。



阿拉斯加航空行政總裁米尼庫奇（Ben Minicucci）指該批客機要在完成全面維護及安全檢查後，才能恢復飛行。

波音同日回應稱已知悉事件，正在致力收集更多資訊。

事發於當地時間5日下午約5時，阿拉斯加航空1282號航班緊急降落波特蘭國際機場，安全着陸。美國聯邦航空局（FAA）指迫降原因是「機組人員報稱（飛機）發生壓力問題」。機上有人拍下影片，顯示它在飛行途中窗戶飛脫。

美國阿拉斯加航空公司一班航班1月5日晚在俄勒岡州波特蘭緊急降落。一名乘客表示，飛機飛行期間有窗戶飛脫。（網上圖片）

737 MAX這個機型可說是多災多難。印尼2018年10月29日發生空難，涉事機型正是737 MAX。當天載有189人的獅子航空公司（Lion Air）客機在雅加達起飛後約12分鐘於爪哇海墜毀，全機罹難。

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一部載有149名乘客及8名機組人員的波音737 MAX8客機2019年3月10日墜機，無人生還。737 MAX此後全球停飛。

以印尼交通部2021年12月28日稱經評估波音737 MAX的系統後，決定解除針對這個機型的禁飛令。

中國是最先停飛MAX的國家。2023年1月中旬，波音737 MAX陸續開始在中國復飛，至6月底已恢復90%商業運營。