羽田飛機起火｜肇事6人疑聽錯指令　準備起飛及起飛有什麼不同？

日本海上保安廳定翼機1月2日準備從羽田機場出發運送物資至地震災區，但卻在跑道上與日航客機發生追撞，然而事後多項證據指出，海保機聽錯塔台指令誤闖跑道。唯一生還的海保機長在面對調查時指出，當時「獲准進跑道」時，也向機上其他組員進行確認，但是卻沒人發現聽錯指令。而海保機疑似全員都將塔台的「第一順位預備起飛」誤解為「第一順位起飛」。



根據《產經新聞》報道，日本運輸安全交通委員會已經回收海保機的黑盒子，將會進一步解析內容，以判斷事故發生前海保機內部情況。而根據國土交通省公開的飛行紀錄顯示，2日下午5時45分，塔台管制員向海保機指示，「第一順位。請在地面滑行至C5跑道的滑行道等待。」

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海保機機長宮本元氣在8秒後回覆道，「正在前往。」然而隨後卻越過應該停下的滑行道，直接進入跑道，並停留長達40秒。期間，塔台管制員也並未發現海保機違反指令闖入跑道。

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海上保安廳內部人士指出，機長與罹難的5名隊員全都有佩戴機上的航空耳麥，也就是說全員都能聽見機長與塔台在對講機內的對話。機長最初獲救時一再聲稱自己已經獲得塔台許可才會進入跑道，然而事後面對調查時則表示，「當時曾經和其他組員重複確認塔台指令。」

海保機上的隊員很有可能是誤將塔台的「第一順位」，誤解為第一順位起飛，然而實際上卻是指「第一順位準備起飛」，也就是待日航JAL516降落後第一順位起飛。

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