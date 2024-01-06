日本地震｜石川縣能登地區4.4級地震　震源深度僅10公里

日本石川縣1月1日下午發生7.6級大地震，來到6日傍晚，地震死亡人數增至126人，仍有210人失去聯絡或下落不明。在當地時間晚上11時20分，石川縣能登地區發生4.4級地震，震度為6弱。



日本放送協會（NHK）稱，是次地震不會引發海嘯。

圖為2024年1月2日，日本自衛隊人員和救援人員在日本石川縣輪島因地震而倒塌房屋中進行救援行動。（日本防衛省參謀部 via Reuters）

石川縣6日已宣布當地進入緊急狀態。自衛隊已將現場救災人數從約5000人增加到約5400人，並與警方等一同合作。

穴水町有一幢房屋被壓摧毀，一個家庭11人失聯。消防隊員正在救援繼續向外搬運泥沙。

共同網6日引述日本氣象廳稱，預計到8日為止，部份平原地區也將下大雪，泥石流等二次災害也令人擔心。

地震活動仍在繼續，6日清晨5時26分左右，穴水町出現震度5強的地震。

以能登半島為主，有約6.6萬戶家庭停水，約2.3萬戶家庭停電。仍有村落處於孤立狀態，救援物資繼續短缺。約3萬人已疏散到約370處，但衛生問題和生活環境亟待改進。

日本防衛省聯合參謀部發布的這張照片顯示，2024年1月3日，日本石川縣珠洲發生地震後，日本自衛隊人員在倒塌的房屋中進行救援行動。（日本防衛省 via Reuters）

隨着救援「黃金72小時」，找到生還者的機會變得渺茫。但支持搜救人員繼續進行搶救的力量，是災區不時傳出發現生還者的消息。

繼大阪市消防隊員4日下午、即地震發生逾72小時在輪島市一棟部份倒塌的住宅內救出一位80多歲婦人後，災區再度傳來好消息，一名逾90歲的老婦被埋已倒塌民房5天後獲救。

根據警視廳消息，在地震發生5天後的1月6日晚間，救援員在石川縣珠洲市一幢倒塌的房屋中救出一名婦女。她現年90多歲，仍有脈搏。

她在6日晚上8時20分左右被救出，此時距離地震發生約124小時。

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