日本地震｜石川縣能登地區4.4級地震 震源深度僅10公里
撰文：許懿安
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日本石川縣1月1日下午發生7.6級大地震，來到6日傍晚，地震死亡人數增至126人，仍有210人失去聯絡或下落不明。在當地時間晚上11時20分，石川縣能登地區發生4.4級地震，震度為6弱。
日本放送協會（NHK）稱，是次地震不會引發海嘯。
石川縣6日已宣布當地進入緊急狀態。自衛隊已將現場救災人數從約5000人增加到約5400人，並與警方等一同合作。
穴水町有一幢房屋被壓摧毀，一個家庭11人失聯。消防隊員正在救援繼續向外搬運泥沙。
共同網6日引述日本氣象廳稱，預計到8日為止，部份平原地區也將下大雪，泥石流等二次災害也令人擔心。
地震活動仍在繼續，6日清晨5時26分左右，穴水町出現震度5強的地震。
以能登半島為主，有約6.6萬戶家庭停水，約2.3萬戶家庭停電。仍有村落處於孤立狀態，救援物資繼續短缺。約3萬人已疏散到約370處，但衛生問題和生活環境亟待改進。
隨着救援「黃金72小時」，找到生還者的機會變得渺茫。但支持搜救人員繼續進行搶救的力量，是災區不時傳出發現生還者的消息。
繼大阪市消防隊員4日下午、即地震發生逾72小時在輪島市一棟部份倒塌的住宅內救出一位80多歲婦人後，災區再度傳來好消息，一名逾90歲的老婦被埋已倒塌民房5天後獲救。
根據警視廳消息，在地震發生5天後的1月6日晚間，救援員在石川縣珠洲市一幢倒塌的房屋中救出一名婦女。她現年90多歲，仍有脈搏。
她在6日晚上8時20分左右被救出，此時距離地震發生約124小時。
2女兒在眼前被活埋仍生還 爸爸想救人時海嘯卻來了（點圖放大閱讀）：
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