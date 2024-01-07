印度太陽探測器飛行四月　終抵達目的地　總理莫迪大讚

印度此前發射的太陽探測器順利抵達目的地，在航空領域實現另一個里程碑。



據報道，一枚搭載印度首個太陽探測器「太陽神-L1」號（Aditya-L1）的火箭於去年9月2日，從印度斯里赫里戈達島（Sriharikota）的航天中心發射升空。

印度太空研究組織（ISRO）說，「太陽神-L1」號探測器將攜帶科學儀器，在四個月的旅程中飛行150萬公里，觀察太陽最外層和研究太陽風。

印度科技部長辛格（Jitendra Singh）星期六在社媒上說，探測器已進入最後軌道，「以探索太陽－地球之間聯繫的奧秘」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）第一時間在X平台發貼文讚道，這是印度在航空領域實現的又一個里程碑。「我們將繼續追求科學新領域，造福人類。」

「太陽神-L1」造價約4800萬美元（約3.74億港元），是印度繼月球探測器「月船3號」去年8月23日在月球南極着陸後開展的又一項太空探索任務。

自1960年代開始，美國和歐洲太空總署就已發射探測器到太陽系的中心。如果印度太陽探測器此次能順利進入太陽軌道，印度將是首個實現這個探測任務的亞洲國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

