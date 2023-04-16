外星人母艦來過太陽系？美國五角大廈官員曝：恐派探測船研究地球

外媒指出，一名負責調查不明空中入侵事件的美國五角大廈官員，近日與哈佛學者共同撰寫了一篇學術論文，指出發現的不明物體，可能是外星人母艦派出的探測船，在對地球進行偵查。文中還指出，目前已知首入太陽系的星際天體斥候星（Oumuamua），可能就是外星母艦。



《POLITICO》報導，一篇3月7日的論文草稿中，五角大廈的「全領域異常現象解析辦公室」（AARO）主任柯克帕特里克（Sean Kirkpatrick），與哈佛大學教授洛布（Avi Loeb）指出，違背所有物理學的不明物體，可能是來自外星人母艦的探測船。報導指出，雖然美國高級政府官員過去被問起外星人時，並不排除這種可能性，但負責蒐集不明物體情報的新興官員，討論外星生命並不尋常。

據了解，這篇5頁的論文中，有一半以上的篇幅，在討論美國國防部（Department of Defense，DoD）研究中的不明物體，可能是外星人母艦派出的探測船。論文指出，科學家於2017年發現的星際天體斥候星，可能就是外星人母艦，在接近地球時釋放許多小型探測船。論文將這些探測船比喻為「蒲公英種子」，透過太陽引力與母艦分離，可用星光為電池進行充電，並將地球上的水當作燃料。文中也推測外星人向地球發送偵查型探測船的動機。

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文中表示，目前不清楚地球附近是否有運作中的外星飛船，但洛布領軍的伽利略計畫（Galileo Project）打算調查這種可能性。專家指出，柯克派屈克會參與這篇學術論文，代表五角大廈對UFO起源的科學辯論秉持開放態度，這是他們向學術界發出的一個重要訊號。

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然而，由於大部分學界人士，認為此類理論毫無依據，柯克帕特里克的名字出現在這類文章中，恐讓外界質疑AARO的可信度。據了解，五角大廈的AARO小組於2022年由美國國會推動成立，取代美國海軍情報局內調查UFO的特別小組，負責調查數百個「不明空中現象」。

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