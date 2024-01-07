波音737 MAX系列多災多難再爆九宵甩窗驚魂　重返藍天又折翼？

美國阿拉斯加航空公司一架波音（Boeing）737 MAX 9客機1月5日飛行期間，機身一部份包括窗戶突飛脫，事後美國聯邦航空局（FAA）下令境內部份同款客機暫時停飛。737 MAX系列可謂多災多難，自2019年3月在全球停飛，約20個月後才開始復飛，再到2023年陸續在中國飛行，豈料其安全性現再成輿論焦點。事件不單影響其銷售，更是指向波音公司的內部問題。



回看波音737 MAX爆出的風波，始於在2018至19年爆出兩宗空難後，2019年3月起在全球停飛，至2020年底才開始在美國首次復飛，然後到2023年陸續在中國復飛，但期間也不時爆出涉及零件問題的新聞：

波音737 MAX事件簿

2018年10月：印尼獅航集團（Lion Air Group）一架波音737 MAX 8客機10月29日自雅加達起飛後不久墮海，機上189人全部罹難。

2019年3月：埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機，3月10日起飛後不久墜機，機上157人全部罹難。事後多國停飛同系列737 MAX客機，包括美國、中國、歐洲等地。

2019年10月：美國聯邦航空局、美國太空總署（NASA）及9家國際監管機構發布聯合報告，指美國監管體系存在的問題、以及波音公司的不良溝通，導致波音737 MAX客機的安全性打折扣。

2020年12月：737 MAX客機正式在美國首次復飛。

波音737 MAX復飛：圖為2020年9月30日波音737 Max飛機在美國西雅圖展開評估飛行。（Reuters）

2021年4月：波音宣布建議16間航空公司暫停使用部份737 MAX飛機，以解決潛在電力問題，路透社引述知情人士指，全球約90架飛機受影響。

2023年1月：波音737 MAX自1月中旬起陸續開始在中國復飛，至6月底已恢復90%商業營運。

2023年4月：波音表示由於零件安裝不正確，要暫停交付部份737 MAX飛機，波音指接到供應商通知，在安裝飛機後部的兩個配件時採用「非標準製造工藝」。

2023年8月：美國聯邦航空局稱，應限制在乾燥空氣中對波音737 MAX客機使用防冰系統，以避免引擎外殼部件過熱，從而導致脫離飛機。

2023年12月：美媒12月28日報道，在一家未公開名稱的航空公司例行檢查時，發現一架737 MAX客機方向舵控制系統發現一個缺失螺母的螺栓，《紐約時報》稱，據美國聯邦航空管理局透露，這家航空公司注意到這一問題後，另一架未交付的737 MAX客機也被發現存在螺母沒有正確扭緊的問題，波音建議各航空公司檢查其所有737 MAX的方向舵系統是否存在螺栓鬆動隱患。

2023年12月：波音中國總裁柳青表示，中國民航的所有737 MAX已全面恢復營運，由近百架飛機組成的中國MAX機隊，開始執飛多條區域與國際航線。

2024年1月：美國阿拉斯加航空公司一架737 MAX 9客機1月5日飛往加州期間，其中有窗戶突然飛脫，美國聯邦航空局1月6日下令美國境內部分同款客機暫時停飛，以作緊急檢查，約171架飛機受影響。

美國阿拉斯加航空公司一班航班1月5日晚在俄勒岡州波特蘭緊急降落。一名乘客表示，飛機飛行期間有窗戶飛脫。（網上圖片）

這風波不單影響整個737 MAX系列，連帶打擊整間波音公司的形象，因其後陸續出爐的調查報告，內容不止聚焦於MAX的設計，更是涉及對整間波音公司的質疑，包括2019年10月，美國聯邦航空局、美國太空總署（NASA）及9家國際監管機構發布聯合報告，指波音公司的不良溝通、美國監管體系存在的問題，導致波音737 MAX客機的安全性打折扣。

波音2019年10月向美國聯邦航空局一批內部即時通訊紀錄，發現試飛員早於2016年在737 MAX客機模擬器測試防止失速系統（MCAS）後，便指系統存在問題。美國聯邦航空局批評波音誤導，導致當局在未完全理解系統的情況下，便批准該型號客機飛行。

2020年3月，美國國會一個調查委員會發表737 Max客機意外的調查報告，除了把焦點集中於MAX客機所使用的防止失速系統，還批評波音公司有「隱瞞文化」，包括未有把防止失速系統列為對安全非常重要，以此避過監管機構發現問題，委員會又認為波音向員工施壓，加快客機生產。

最新的事件也再讓外界關注波音的生產問題，據航空新聞網站FlightGlobal於1月7日報道，專家懷疑這次甩窗驚魂是涉及飛機門的「插頭」（plug）故障問題，此可能是由於波音或其一個供應商的品質控制問題造成。